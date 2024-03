Un referente feminista dentro y fuera del barco

El miércoles, dos días antes de la celebración mundial del 8-M, habrá muchos ojos puestos en A Coruña y la culpable será una mujer: Cole Brauer. La regatista estadounidense ha convertido su vuelta al mundo en solitario en una nueva forma de concebir la vela oceánica, capaz de atraer la atención del gran público con los casi medio millón de seguidores en sus redes sociales. Un referente para todo tipo de deportistas, masculinos y femeninos. Pero en especial para ellas. Dentro del barco, porque demuestra que no hay nada que no puedan hacer. “Mi padre me lo enseñó en el instituto, que me entrenó para que pudiera hacer los mismos ejercicios que los chicos de mi clase”, expone en una de sus publicaciones, en la que se le ve haciendo dominadas mientras una voz dice que las mujeres no pueden. Pero también fuera del agua es un ejemplo por su lucha contra el acoso y abuso emocional, físico y sexual en el mundo de la vela.

“Me ha pasado a mí, muchas veces”, dice emocionada en una de sus publicaciones en Instagram (@colebraueroceanracing). “Y no había ninguna estructura para protegerme”, explica. “Tuve que lidiar yo sola con ello o hablarlo con mis amigas. Ya está. No había una comunidad en la que arroparme”, añade en referencia a Sail Safe, una de las organizaciones con las que colabora. Y a la vez que agradece los donativos hechos durante estos cuatro meses, hace una petición “a los organizadores de regatas, a los dueños de clubes y a las administraciones a que luchen conjuntamente” porque “realmente necesitamos estar en el correcto lugar de la historia en esto”.

“Muchas mujeres, desafortunadamente yo incluida, tienen una historia de tocamientos no deseados, comentarios o experiencias en regatas y en sus equipos. Y muchos de los hombres buenos no son ni siquiera conscientes de ello o no saben qué hacer tampoco”, comenta en el texto que va acompañando el vídeo. Por eso reivindica que una de sus pasiones es moldear “una cultura positiva e inclusiva” en el deporte de la vela. “Trabajemos juntos para hacer de nuestra comunidad un lugar seguro y respetuoso para todos”, concluye.