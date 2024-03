La marea naranja que empuja a la ACB

Gabriel Barreiro y su alter ego Berrallouco tenían un sueño: llegar un día al Palacio de los Deportes de Riazor para cumplir con su ritual de animación en los partidos del Leyma y ver ocupados todos los asientos a su alrededor. Mañana se hará realidad. Estudiantes visita una A Coruña que responde a lo grande al envite de un duelo con aroma a ACB y que se teñirá de naranja con el primer lleno de la historia del club. Apenas hicieron falta unas horas para colgar el billete de no hay entradas. Los de siempre tampoco fallarán. Esos que han estado ahí y que representan a cuatro de los grupos de animación: Rafa Reparaz (O Sanedrín do Forno), Gabriel Barreiro (Tsunami Naranja), José Antonio Pereira (Naranja Nordés) y Marc Castro (Espíritu del 23). Están nerviosos. “Pase lo que pase, mañana y en la temporada, esto ya es una victoria”, coinciden y no se conforman: “Con esta marea naranja será más fácil ganar los partidos que quedan en casa, empezando el martes contra el Gipuzkoa”. El club está preparado, deportiva e institucionalmente. Es el momento de que la ciudad se vuelque con el Leyma para que la marea naranja ponga la tercera pata del ascenso a la ACB.

El mayor de los cuatro es Rafa Reparaz. Exjugador en Obradoiro y Breogán, se desconectó de la canasta durante una temporada, pero el baloncesto lo recuperó hace más o menos una década. José Antonio Pereira, en cambio, vivió todo el proceso desde el nacimiento del club en 1996. Marc Castro es el más joven y recuerda partidos con su padre, aunque ya en la década de 2010, pero se enganchó al Leyma hace un par de años y su energía durante los partidos es contagiosa. Y Berrallouco... es Berrallouco, con su gorro y su megáfono prácticamente la seña de identidad de la grada del Palacio de los Deportes de Riazor. Cuatro personas de diferente edad, pero con una denominador común: forman parte de la familia naranja.

Ellos mismos se definen así y creen que es una de las claves de la comunión que hay en la afición y ahora, entre ellos y el equipo. Pero también tienen parte de culpa del crecimiento continuo con sus incontables iniciativas: un programa en YouTube, quedadas con el equipo, divulgación en redes sociales, vídeos... “La directiva ha hecho una labor muy buena y un gran equipo. Pero entre nosotros se ha formado una familia y se hacen muchas cosas. Nos hemos dejado la piel, ha costado mucho trabajo, pero parece que se va llenando”, dice Reparaz.

Sube la marea naranja

Porque, por fin, parece que prende la mecha. No solo por el lleno de mañana. También la asistencia media a los partidos ha subido. Se ha batido el récord de socios de la entidad. Se empiezan a hacer desplazamientos para ver al equipo fuera de casa... “Estamos ilusionados por ver esto lleno, que el Básquet Coruña consiga meter en el Palacio a 4.225 personas”, aporta Castro. “Es una alegría muy grande por muchas razones y, sobre todo, porque el club se lo merece. Es un momento muy bueno y hay que aprovecharlo. E independientemente del resultado final, que va a depender de matices, lo que estamos viviendo no nos lo puede quitar nadie”, reflexiona Pereira. “Era el empeño de Berrallouco, no se podía ir a la tumba sin ver el pabellón lleno”, bromea Reparaz. “Berrallouco cumple un sueño”, reconoce él mismo, “pero es insaciable y no quiere que esto sea solo cosa de un día”. “Va a a ser importante ganar porque la gente va a venir ilusionada y para que no la pierda”, le responde Reparaz. No quieren que nadie se baje del barco.

Pero este año hay factores diferentes. “Para mí hay tres razones que hacen que esta temporada sea especial: los resultados deportivos, la renovación de tantos jugadores que nunca antes pasaba en el equipo y gracias a eso la gente se identifica más, y el ecosistema que ha generado Epi hace que estemos más unidos que nunca”, explica Berrallouco. “Barrueta, Font, Atou, ya son suyos”, continúa, “antes pasaba gente que solo se quedaba un año y la gente no llegaba a conectar con el equipo”. “Es que ahora es imposible no tenerle cariño a estos jugadores”, dice Castro.

El sueño de la ACB

¿Y se puede hablar de la ACB o es un tema tabú? “El objetivo tiene que ser jugar la final a cuatro. Todo lo que venga a mayores, bienvenido”, afirma Reparaz. “Se puede y se debe hablar de ACB”, contesta Pereira, “el club está preparado para ello y creo que ha llegado el momento”. “Si se generan expectativas, es porque las hay”, sueña Castro. La sensación es la de que el club ya lleva un tiempo preparado a nivel deportivo e institucional. “Aún falta el valle. Que no se desinfle el globo cuando lleguen las derrotas”, insiste Berrallouco. “Lo más bonito de este año, se celebre o no se celebre el ascenso, es todo lo que está pasando. La Copa Princesa. El récord de puntuación. El récord de partidos con más de cien puntos. El récord de victorias. Los desplazamientos, el partido de Burgos... Estamos haciendo historia. Soñar con un ascenso está muy bien, pero lo bonito está siendo vivirlo”. Lo dice Barreiro y los demás asienten.