Leyma-Estudiantes, tercer asalto en el combate del ascenso a ACB

Cuando uno de los colegiados envíe esta noche el balón al cielo del Palacio de los Deportes para el inicio del Leyma-Estudiantes, muchos sueños empezarán a volar en un pabellón lleno, teñido de naranja y que estará experimentando sensaciones nunca vistas en el baloncesto de la ciudad. 4.500 aficionados del Básquet Coruña que empujarán al líder a seguir siéndolo y a fantasear con la ACB ante un coloso como Estudiantes. Un gigante en un sitio equivocado, pero que una vez en el barro, es también terrenal.

La derrota de los colegiales ante San Pablo Burgos convirtió al Leyma en líder en solitario y le dio una sensación de bola de partido al choque de esta noche. Nada estará decidido tras el duelo de hoy (20.30 horas, LaLigaPlus), tal y como se afana en decir Epi, pero un triunfo naranja les daría un margen de dos victorias y le empezaría a mostrar el ascenso en el horizonte. Un anhelo y una presión en una carrera a la que aún le queda muchas paradas intermedias y en la que el Palacio será fundamental. Una conquista de los colegiales devolvería todo a la casilla de salida con un incómodo invitado, como es San Pablo Burgos, más metido que nunca en la pelea.

Será la tercera batalla de la temporada entre los que han sido hasta ahora los dos mejores equipos de esta LEB Oro. Hace meses, dentro de su imponente racha, el Leyma asaltó Magariños (76-78) en un duelo que acabó con polémica por una canasta fuera de tiempo de los colegiales que habría forzado la prórroga. Ganó el Leyma de manera justa en un duelo inteligente, en el que supo cortocircuitar a su rival, que se apoyó en un imperial Michael Carrera, que no le bastó. Aquel día el Leyma empezó a meterse en la pelea por el ascenso directo y poco a poco ha ido fraguando una racha inmejorable de 11 partidos ganados que le ha convertido en líder y candidato por derecho propio.

Unos meses después, llegó la cita de la Copa en la que un Estudiantes más coral, sin el sancionado Michael Carrera, superó al conjunto naranja (80-72) y se llevó el título. Aquel día un soberbio Huskic superó en la zona a Kevin Larsen, pero en el perímetro los dueños fueron el MVP Wintering y, sobre todo, el francotirador Leimanis, que ajustició al Leyma desde la larga distancia. Entonces, la muñeca caliente fue la del letón y no la de Barrueta o Jakovics y ahí estuvo gran parte del partido.

Hoy con casi todas las estrellas en la pista (faltan Dee y Francis Alonso), incluido Carrera, Estudiantes buscará asaltar el Palacio porque lo necesita más que Leyma. El conjunto naranja puede extraer lecciones de los duelos anteriores: necesita acierto exterior, es necesario cortar el ritmo anotador y de juego de su rival y no le sobra si Carrera es el centro del ataque. En la Copa quedó demostrado que le hizo más daño un Estudiantes con alternativas y pase extra.

El Leyma pondrá enfrente su amplia rotación, sus múltiples argumentos baloncestísticos y su alma como equipo e hinchada. El grupo de Epi rebuscará dentro de sí y el Palacio empujará para que no vuelvan fantasmas del pasado, como los de Melilla y Gipuzkoa, y para poder vivir así una noche como la de hace semanas ante San Pablo. El final fue apoteósico. Será el momento de Huskic, como siempre, y de jugadores que deben dar un paso al frente, como Burjanadze o Jakovics. El Palacio, lleno, sueña. El futuro dictará sentencia, pero al menos estas experiencias hacen sentir al Leyma más vivo que nunca y le hacen reparar en lo que ha crecido junto a su gente. Impagable. Balón al aire.

“Se habla mucho del Básquet Coruña en la ciudad”

A Diego Epifanio, más allá de las preocupaciones técnicas, le emociona todo lo que ha vivido en los últimos días A Coruña y la marea naranja en torno al duelo ante Estudiantes. “Estamos muy contentos por lo que se está generando en torno al club. Hay mucha ilusión por el partido. De hecho, se ha vendido todo. Esperamos muy buen ambiente, y que se vea un buen espectáculo. Se habla mucho del Basquet Coruña en la ciudad. Dentro del vestuario, vamos a intentar tomarlo con la mayor de las normalidades. Es un partido en el que nos jugamos mucho los dos equipos, pero vamos a intentar tranquilizarnos, controlar un poco las emociones. Hemos buscado hacer una semana normal con las rutinas de cada partido, prepararlo lo mejor posible”, razona. Estudiantes no tendrá sorpresas para Epi: “Somos dos equipos que nos tenemos bastante estudiados. Sabemos de qué manera queremos jugar, y debemos tener mejor lectura cuando ellos con su defensa intenten ponernos en problemas. Tenemos que intentar que no nos metan puntos fáciles, porque anotan en pick and roll, poste bajo, catch and shoot…”.