El HC Coruña visita al Las Rozas antes del sueño europeo

El HC Coruña visita esta tarde a las 20.30 horas al Las Rozas en la vigésima jornada de la OK Liga Iberdrola. Un partido que llega en una semana marcada en rojo para las de Stanis García, que el sábado tienen el encuentro más importante de su corta historia ya que disputan en el Palacio de los Deportes de Riazor (16.00 horas) la vuelta de los cuartos de final de la Champions frente al Massamá portugués. Defienden una renta de dos goles conseguida en la ida (0-2) para clasificarse para la final a cuatro continental en su primer año de vida.

Es, por tanto, complicado no despistarse pensando en la importante cita europea. Sobre todo porque en la competición doméstica las coruñesas ya no tienen opciones de alcanzar las cuatro primeras posiciones que dan acceso al play off y su lucha se centra en acabar quintas. Eso sí, en esa pugna pueden coger ventaja al Manlleu, con el que empatan a 29 puntos con un partido menos para ellas.