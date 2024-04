El ritmo del Leyma hacia la ACB

La primera vez que Habló Pablo fue al Palacio de los Deportes de Riazor, el Leyma perdió. “Ya pensé que era el gafe”, bromea. Fue el partido del pasado mes de diciembre contra el Fuenlabrada (83-86). El primero de muchos para él, que iba a tomar contacto con el equipo y la afición porque el club le había propuesto componer una canción y fue amor a primera vista. “Ahora mi mujer y yo nos hemos hecho abonados”, confiesa. Y de esa conexión nació Coruña es naranja, presentada en sociedad el pasado domingo en el duelo frente al Menorca. Un himno al equipo y a la ciudad con el que espera que el Leyma ascienda a la ACB a ritmo de rap.

Así es la canción del rapero Habló Pablo dedicada al Leyma Coruña

“Desde el primer día me sentí muy identificado con el Leyma porque, aunque es un equipo profesional, no hay estrellas como tal. Me pareció muy humilde. aunque a la vez, estén peleando para subir a la ACB. El ambiente también me gustó mucho, muy cercano, muy familiar. Me encantó, enseguida supe por dónde tenía que tirar la letra. Al final, salió una canción que habla mucho de identidad, de sentirse orgulloso de la ciudad y del equipo”, recuerda este rapero lucense afincado en la ciudad, en la que nadie, ni él mismo, es foráneo. “Me llamó mucho la atención que hay muchos jugadores extranjeros, pero están bastante apegados a la ciudad. Y es algo que tiene A Coruña también, gente de muchos sitios diferentes, pero que se sienten de aquí. Nadie es extranjero”, continúa. “También noté que hay bastante unión, no son tan estrellas como en otros deportes. Y me gustó mucho el partido. Además todo el personal del club es encantador”, añade.

El Leyma somete al Menorca en el Palacio de Riazor / Carlos Pardellas

Sobre la reacción del público comenta que “la gente aplaudió en dos o tres momentos”. Fue muy bonito, creo que la gente conectó. Ya soy de este equipo para siempre”. Aunque haya otro, de fútbol, que le tenga robado el corazón desde muy pequeño. “Soy del Dépor. No soy de aquí, pero A Coruña es el sitio donde más años he vivido. Todo ha sido cariño y facilidades desde que vine. Me siento muy conectado con la ciudad. Por eso hice Forza Dépor”, alude a su canción de homenaje al equipo blanquiazul. “Ya me dicen que ahora me falta una del Liceo”, se ríe, “y yo encantado, todo lo que sea por el deporte, la ciudad y la música...”, añade y confiesa que ya está trabajando en una actuación en directo el domingo de la próxima semana —duelo del Leyma contra el Valladolid— e incluso en un videoclip. ¿Para celebrar el ascenso? “Estaría genial. Y que el Dépor también ascendiese. Y que el Liceo ganase la liga. ¡No nos íbamos a cansar de celebrar!”, se emociona mirando desde la cristalera del pasillo del Palacio de los Deportes de Riazor hacia la pista, donde precisamente Juan Copa da instrucciones al conjunto verdiblanco.

"El baloncesto suena a rap"

Para el artista, “el baloncesto suena a rap”. “Los efectos de sonido que salen en la canción están grabados en un partido del Leyma y los integramos”, desvela. Pero tienen más cosas en común la música y el deporte de la canasta. “La letra de Coruña es naranja recoge y representa a gente de todos los barrios, todas las clases sociales, todos los países... “, comenta. “El rap viene de los barrios y el baloncesto se juega mucho en la calle también”, completa su razonamiento. Y en los dos mundos, valora, también “hay que trabajar”, porque solo con talento no se llega a ningún sitio. “El que algo quiere, algo le cuesta. Hay que dedicarle tiempo. Y después hay que ponerle corazón, pasión, sentimiento”, dice.

Conoce bien ambos mundos. Porque él mismo iba para tenista profesional. De la misma edad que Rafa Nadal, generación del 86 (38 años), llegó a coincidir con el mallorquín en Campeonatos de España y estuvo en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. “Cuando me fui de allí, fue una época complicada para mí y siempre digo que el rap me salvó de caer en una depresión grande y le dio sentido otra vez a mi vida. Y, al final, la música que hago es algo muy personal y el deporte forma parte de mi persona, por eso tiene que estar de una manera u de otra”, responde sobre la temática de su repertorio, con mucho fútbol y ahora baloncesto en letras de canciones como Forza Dépor, Gracias Argentina, Fútbol vintage, El mundo es un balón e incluso Adolescencia, donde cuenta su experiencia personal con la raqueta.

Y es que empatiza con los deportistas. “El deporte es muy duro. A nivel físico lo es. Pero aun más a nivel mental, soportar la presión. Y en mi caso además la estancia en Pontevedra me coincidió con la adolescencia... Fue complicado manejarlo todo”, admite y reflexiona: “Por eso creo que tiene tanto mérito lo que está haciendo el Leyma. El otro día tenían que ganar para defender el liderato y lo hicieron. Empatizo con ellos. Me pongo del lado del deportista. Y por eso me resultó tan fácil la canción”.

