2-1 | El HC Coruña cae en su visita al Las Rozas

El HC Coruña pierde comba en la lucha por la quinta plaza de la OK Liga Iberdrola con el Manlleu tras caer anoche en el duelo que tuvo ante Las Rozas (2-1), equipo de la zona baja de la tabla. El conjunto madrileño se adelantó en pocos minutos por partida doble en el primer tiempo gracias a los tantos de Monica Villaro y Ana Horche. El primero en una jugada individual y el segundo en una acción que partía desde la banda izquierda. Ese uno-dos de las madrileñas dejó tocadas a las jugadoras de Stanis que, a pesar de su insistencia, no pudieron lograr el empate. De hecho, no fue hasta el segundo tiempo y después de fallar una directa que Anna Bulló redujo distancias. El tanto llegó tras una asistencia de Bea Gaete. El Manlleu, por su parte, se impuso 3-0 al Cerdanyola. El HC Coruña se medirá este fin de semana en el Palacio al Massamá en busca de la Final Four.