4-0 | El Liceo choca contra la intensidad del Reus

El Liceo se perdió en Reus. Porque no se encontró a sí mismo y los rojinegros le ganaron con sus propias armas. El conjunto dirigido por Jordi García le pudo en intensidad liderado por un Sergi Aragonés que siempre está especialmente acertado cuando se enfrenta a los verdiblancos. Cada acción dividida, cada rechace, favorecía a lo de casa, que con dos goles en la primera parte y otros dos en la segunda le infligieron a los coruñeses la primera derrota en liga de la segunda vuelta y acabando con una racha de siete victorias seguidas. El triunfo del Noia, que se impuso por 3-2 al Calafell, complica además la lucha del Liceo por la segunda plaza, ahora a seis puntos con tan solo nueve en juego.

Un ejemplo de ese punto extra de agresividad fue el primer gol, en el minuto cinco. Sergi Aragonés en una jugada clásica suya no solo llegó hasta el portero, sino que fue también el más rápido para llegar hasta su propio rechace para anotar el primero mientras los liceístas reclamaban falta. Hasta mediada la primera parte no llegó el segundo tanto local, de Diego Rojas, con un disparo que sorprendió a un Martí Serra que después contó con el hierro de su parte en una falta directa lanzada por Marc Juliá antes del descanso. Lo mejor, el resultado. Solo perdía de dos goles cuando en ataque no había creado casi daño.

Desaprovechó su ocasión a bola parada con la décima falta del Reus en la segunda parte. Tomás Pereira, tirador inusual de las directas, lanzó demasiado alto. Los colegiados señalaron justo después una azul a Sito Ricart. De nuevo, el palo se alió con Serra con Martí Casas como lanzador en esta ocasión. El Liceo resistió en inferioridad los dos minutos de sanción, pero quizás eso le acabó pesando en una recta final en la que encajó otros dos goles. De nuevo, Sergi Aragonés, que se quedó solo a la contra y supo definir. Y Martí Casas en los últimos minutos. Los verdiblancos tienen que pasar página. Ahora le queda una semana de descanso por delante antes de la recta final ante Voltregá, Alcoi y Noia. Tres partidos en los que tendrá que asegurar ser cabeza de serie en el play off.