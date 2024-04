Yulenmis Aguilar: “Quería competir por España, aunque fuera lo último que hiciera”

Yulenmis Aguilar (Bacayo, Cuba, 1996) reside en Oleiros desde diciembre de 2020. Allí, de la mano de Raimundo Fernández, y mientras esperaba por los papeles de la nacionalidad española, ha ido recuperando física y mentalmente el nivel de la atleta que un día fue y que perdió tras verse repudiada por la selección cubana y sufrir un calvario de lesiones que le hicieron retirase temporalmente. Ahora, ha vuelto la mejor Yulenmis, como certifican los 63,90 metros que la sitúan como la líder mundial del año. Y con ellos, la esperada nacionalización por carta de naturaleza que le permitirá cumplir su sueño: representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ya consiguió la nacionalización. ¿Ahora cuáles son los pasos a seguir para poder estar en París?

Tengo que jurar bandera y constitución. Me entregarán el DNI y pasaporte español. Es el proceso más fácil, por decirlo de alguna forma. Y hay que entregar toda la documentación a la World Athletics, que tiene que hacer sus propias investigaciones y me dé el veredicto para poder participar en próximas citas con España.

¿A contrarreloj?

Para los Juegos Olímpicos se espera que no haya problemas. Cumplo con todos los requisitos que pide la federación internacional, que es dos años de arraigo en el país y tres sin competir con la anterior nacionalidad. Yo ya llevo seis años sin competir con Cuba y casi cuatro en España. Tengo esa parte muy favorable. Ahora la Federación Española ya lleva unas semanas estudiando mi caso para entregar toda la documentación y se espera que no haya ningún problema. Aunque tengo que jurar bandera y constitución, fui a pedir cita ayer y me la daban para 2025... mi abogado está trabajando en esto. Ya sea en el registro civil o ante un notario, intentaremos que sea lo más pronto posible.

A nivel deportivo, ¿cuál es el proceso de clasificación?

Yo tengo mis resultados ya sea con una bandera o con otra, mis marcas no me las quitan. Para clasificarse hay varios requisitos. Por un lado mínima A, que me quedé a diez centímetros (63,90) y estamos trabajando para llegar a esos 64 metros que piden. Y por otro, la mínima B, que ya la tengo con creces porque es 60,90, y que tienes que tenerla registrada en 2024 y además, ganar el Campeonato de España. Ya tengo dos y me faltaría ganar el Nacional que espero que no haya problemas.

¿Sus resultados aceleraron la nacionalización por carta de naturaleza?

Sin el trabajo que hay detrás de mi entrenador y mío no hubiese sido posible. La nacionalización por carta de naturaleza es un privilegio y para ganarla hay que merecerla. Por ser Yulenmis Aguilar y lo que fui no llega. Hay que certificar que aún tengo el nivel y la posibilidad de hacer algo grande en los Juegos Olímpicos.

Otros lo tuvieron más fácil.

Hay personas que lo tuvieron más fácil, otras que tienenq que hacer más... para mí llegó cuando tenía que llegar. En el caso de Jordan (Díaz), le llegó pronto, pero no podía competir con España porque no cumplía con los requisitos y hasta 2024 la federación internacional no lo acreditó como español. No es mi caso. Así que no me quiero competir con los demás atletas.

¿Ha valido la pena la espera?

Siempre se lo digo a mi entrenador. Pasaría de nuevo todo el sufrimiento, todo este tiempo, si al final del camino estaba la camiseta española. Ha valido mucho la pena para representar a España en los Juegos y en las demás citas internacionales. Hubiese esperado otros dos años más si hiciera falta. No iba a desistir, aunque fuera lo último que hiciera en mi carrera. Yo quería competir por España y por fin se va cumpliendo, por lo menos la primera parte. La espera ha sido sufrida, sí. Me tenía que sentar delante de la televisión y ver un Mundial y ver que mis marcas hubiesen podido servir para estar en la final o estar cerca de las medallas... es duro. Pero ya está, ya pasó el sufrimiento. Y ahora queda disfrutar.

¿La nacionalización le quita un peso de encima para entrenar con más tranquilidad para París?

Tranquilidad y seguridad. Había un porcentaje de dudas de que estaba trabajando y que al final no iba a llegar. Ahora ya no están esas dudas. Ahora a trabajar con más firmeza.

¿Cuándo la estrenará?

Tengo programado empezar la gira de verano el 30 de abril en el Meeting Iberoamericano de Huelva. Espero que ya sea mi primera competición como española.

¿Cómo está de forma?

Los atletas siempre tenemos más y menos, pero estoy en un momento físico y técnico como de forma general muy buena. Creo que estoy en el mejor momento de mi vida, todos los parámetros así lo dicen.

¿Cuál es el objetivo en París?

La vara está alta. Las medallas están caras porque son unos Juegos y todas las personas se preparan durante cuatro años para estar allí. Como yo van a estar las demás. Es cierto que estoy muy bien y si todo sale como esperamos, por lo menos quiero estar en la final. ¿Que sueño con una medalla olímpica? ¿Por qué no? Es el sueño de todos los deportistas y estoy trabajando para eso. Pero tampoco me voy a morir si no la gano.

¿Cuántos metros harán falta para ganar medalla?

65 más o menos. A ver cuando empiecen las grandes competiciones cómo se están moviendo las rivales.

¿Los tiene en el brazo?

Sí, pienso que los valgo. Viendo cómo lancé los 63,90, el margen de mejora y lo que ya he mejorado desde entonces, sé que valgo esos 65 e incluso un poco más. Es trabajo y que salga en el momento indicado.

