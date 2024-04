El Leyma, a enfriar el infierno de Pumarín

Visitar Pumarín no es, precisamente, sinónimo de tardes plácidas y de victorias seguras para el Leyma. En la última década, el equipo naranja ha estado a la par o incluso por encima del CB Oviedo, ahora Alimerka, en sus aspiraciones en la LEB Oro. Pero nunca ha podido trasladar esa supuesta superioridad a sus partidos en el infierno ovetense, a esa pequeña y caliente pista que siempre se le atraganta. Once partidos, diez derrotas y una única victoria, esa en la que Zach Monaghan voló e hizo magia para ganar un duelo en la prórroga que llevaba al equipo coruñés a las semifinales por el ascenso a ACB. El sábado (17.00 horas, laligaplus) el Leyma, un equipo que pelea por todo y con otro cuajo, espera romper el maleficio en liga regular y lograr el triunfo que le haga conservar la ventaja en cabeza y que le deje a tiro de ascenso para la próxima semana ante Castellò. Si gana, roza el cielo. Si pierde, es más que probable que entregue el liderato. No va más para los naranjas.

Al equipo de Epifanio se le acumularon los problemas la semana pasada justo en el duelo ante el conjunto de más nivel que le quedaba, Alicante. Huskic estaba de permiso en Belgrado para conocer a su hijo recién nacido, Lundqvist fue baja tras un percance en el hombro y Diagne llegaba tocado con problemas en uno de sus tobillos. El pívot jugó durante muchos minutos y a gran nivel. Secundarios como Pablo Hernández o Álex Hernández dieron un paso al frente y hubo un instante en el que parecía que el Leyma saldría victorioso. No fue así. Le penalizó su mal porcentaje de lanzamiento desde el perímetro, un acierto que es muchas veces el mejor termómetro. ¿Día de luces o de sombras? Solo hay que ver la estadística y ya se encuentra una respuesta.

Diego Epifanio podrá contar, al menos, con Goran Huskic, ya de vuelta a A Coruña y con el equipo esta noche en Oviedo. Atoumane Diagne se encuentra en perfectas condiciones. No ocurre lo mismo con Olle Lundqvist. Es complicado que el sueco pueda tener minutos y el Leyma debe buscar soluciones en su juego de perímetro ante la potencial ausencia de uno de sus jugadores más en forma en este final de campeonato. Uno de los que debe aumentar sus prestaciones es Yunio Barrueta, quien se diluyó en Alicante tras un inicio aciago en el lanzamiento.

Al técnico burgalés le preocupa del Oviedo, su rival, la capacidad para jugar rápido, para ser un equipo solidario. El sello del gallego Javi Rodríguez, quien regresó este verano a Pumarín después de su experiencia previa de varias temporadas en el banquillo astur. Hay dos nombres que inquietan a Epi por encima del resto: Demetric Horton y Marc Martí. Tampoco es menor la aportación de secundarios como Tunner Stuckman y Mikel Sanz, ex del Leyma. El técnico tiene claras las cualidades de su contrincante: “Son un equipo que juega a mucho ritmo, que usa mucho el tiro de tres, que son top 4 en rebote ofensivo... Su energía les permite jugar a mucha velocidad en el juego. Vamos a ver si somos capaces de controlar sus puntos fuertes en los primeros segundos, sus puntos fuertes en el tiro de tres, la calidad que tienen sus manejadores… Hay muchos focos, porque es un baloncesto agresivo y, además, están compitiendo muy bien con el roster (rotación) que tiene”, relata.

El Básquet Coruña juega ante la derrota pasada, las bajas, su rival y también ante la presión que supone llevar semanas en la cabeza de la liga y parecer predestinado al ascenso cuando Burgos aprieta y cuando, en realidad, es un novato en estas lides. “Todo el mundo habla de que hay que ganar, de esa presión, y esa presión ya la llevamos intrínseca en el trabajo. No hace falta que nadie nos lo recuerde. Somos conscientes de que es un partido importante. Ya llevamos muchas jornadas en las que el partido más importante del siglo, el partido más importante del club, el partido más importante de la historia, el partido más importante por el averaje, por el rival, por quién viene, por contra quien jugamos, a dónde vamos... Hay que prepararse y controlar las emociones, sin pensar en lo que va a pasar...”.