Pablo Hernández: “Llevamos una diana a la espalda y todos nos apuntan”

La lesión de Olle Lundqvist le dio protagonismo a Pablo Hernández (Santiago, 1997), con pocos minutos a lo largo de la temporada del Leyma. Reconoce que le ha costado aceptar su rol, pero su aportación está en el trabajo diario, donde radica el éxito de un equipo que en Oviedo quiere dar otro paso hacia el ascenso.

¿Cómo está emocionalmente la plantilla en este momento de nervios y presión, pero también ilusión?

Es un momento muy bonito, muy emocionante, en el que todos somos conscientes de la situación en la que estamos, por lo estamos luchando y trabajando. Pero también es momento de controlar las emociones de la mejor manera posible. Ese control emocional nos tiene que ayudar a seguir trabajando como lo hemos hecho todo el año, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Creo que en Alicante no fuimos capaces de controlar eso. A ver si nos ha servido para aprender y hacerlo mejor en Oviedo.

¿Puede ser uno de los motivos de los bajos porcentajes de tiro en los dos últimos partidos?

No puedes controlar si la pelota entra por el aro o no. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas ante un fallo. Lo que Epi siempre nos dice es que no cometamos dos seguidos. No dejar que te condicione en tu siguiente acción. Aunque no tengamos acierto, hay que seguir centrados, buscar otras opciones en las que puedas ser peligroso. Y si no tiene el acierto es cuando hay que incidir más en la defensa, el rebote y tener un ritmo de juego alto.

¿Gastaron el comodín de la derrota demasiado pronto?

Lo que tenemos que hacer es ganar. Aunque hubiéramos ganado en Alicante, el objetivo igualmente iba a ser ganar e intentar quedar primeros lo antes posible. Nos jugamos mucho, somos consciente de ello y tenemos que tener la mentalidad de que da igual quién se nos ponga delante, tenemos que tener más deseo que nadie de ganar.

Incluso en Oviedo, donde el Leyma no ha ganado en liga regular.

Este año estamos haciendo historia ¿no? Confío en que hagamos historia de esta manera también. Da igual lo que haya pasado antes.

¿Esta semana han incidido más en la parte táctica, física o mental?

Las tres son importantes. La fatiga física empieza a aparecer y la mental está ahí. Es importante que nos mantengamos concentrados en hacer las cosas bien, en escuchar a los entrenadores cuando estamos en la pista y el resto del día cuidar mucho nuestro cuerpo, comer y descansar bien. Pero también hacer actividades que te ayuden a despejar la mente para cuando vengas aquí te puedas enfocar solo en esto.

¿Qué hace para desconectar?

Soy afortunado porque tengo a mi familia muy cerca, en Santiago. Mi hermano vive y trabaja aquí, aquí también tengo amigos y vivo con mi pareja... Me ayuda mucho hacer cosas con mi gente. Y también me gusta mucho estar en casa tranquilo, ponerme Netflix y desconectar.

¿Qué serie está viendo?

The Blacklist.

En ella dan caza a los criminales más buscados. También persiguen al Leyma los rivales. ¿Qué es más fácil, perseguir o ser perseguido?

Ambas situaciones son complicadas. Cuando eres perseguido tienes una diana en la espalda a la que todo el mundo está apuntando. Tienes más presión. El que persigue seguro que también tiene presión mirando qué hacemos, a ver si perdemos, a ver si ganamos, de querer ganar a toda costa... Lo importante es manejarlo lo mejor posible.

El club no tiene psicólogo deportivo. ¿Se necesita?

Tiene algún jugador por su cuenta. A nivel de grupo, tenemos muy buen grupo humano y estamos muy unidos, eso ayuda a trabajar bien. Para mí ha sido un año mentalmente complicado, de muchos retos, de mucho aprendizaje y de asumir un rol que nunca antes había tenido. Eso me supuso un esfuerzo extra para adaptarme, para estar preparado para cuando me toque aportar, de mucho trabajo diario, de mantener una buena actitud, de no centrarme en mí mismo sino en el grupo... ha sido complicado pero también creo que me ha ayudado a madurar como jugador y como persona.

¿Hace Epi de psicólogo?

Epi hace muy buen trabajo a la hora de gestionar al grupo. Siempre muestra mucha tranquilidad. No sé cómo estará por dentro, pero nos transmite tranquilidad y confianza. Nos dice que es necesario que tengamos los pies en el suelo. Es muy bonito que haya esa ilusión en la ciudad. Pero no nos puede afectar en cuanto a que nos relajemos y pensemos que el trabajo ya está hecho. Lo de los fuciños también nos lo dice. Si hay que celebrar, ya celebraremos cuando toque.

¿También habló con usted sobre su rol en el equipo?

Me esperaba tener un rol diferente al que tengo, porque soy ambicioso y me exijo mucho a mí mismo y creo que puedo ayudar y tengo muchas ganas de ello. Pero tengo que pensar que estoy en un club que va primero y con jugadores de alto nivel. Por mi forma de ser he entendido rápido lo que Epi y el equipo necesitaban de mí y he intentado ser un profesional haciendo mi trabajo del día a día lo mejor que puedo, teniendo una actitud siempre positiva, estando dispuesto a ayudar al equipo y en los momentos en los que Epi me llama para jugar, estando preparado para hacerlo lo mejor posible. ¿Me gustaría jugar más? Obviamente. ¿Respeto la decisión de Epi y confío en que es lo mejor para el equipo? Por supuesto que sí.

¿Cree que ha aprovechado los minutos cuando los ha tenido?

Soy muy crítico. Me gustaría tener más minutos y los que he jugado me gustaría haberlo hecho mejor. Los porcentajes de triple no son los míos. Pero también es cierto que es complicado estar 16 minutos sin jugar y salir y tirar un triple. No tienes las mismas sensaciones. Pero he intentado siempre dar mi máximo nivel y mi máximo esfuerzo. En cuanto a eso no tengo ninguna duda porque cuando he salido he dado mi 100%.

Suscríbete para seguir leyendo