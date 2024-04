El Palacio busca nuevo rey de Europa

El Palacio de los Deportes de Riazor coronará este fin de semana a un nuevo rey de Europa. Eliminado el vigente campeón, el Telecable Gijón, son cuatro los aspirantes a heredar el trono. Entre ellos, el HC Coruña. El equipo local ya se ha colado en la elite continental en su primer año de vida y no renuncia a nada. Se medirá en la segunda semifinal, a partir de las 19.30 horas, al Fraga, otro novato. Por el otro lado del cuadro, abrirán fuego a las 17.00 el gran favorito, el Palau, que viene de ganar la Copa de la Reina hace tan solo seis días; y el Vila-sana, el que precisamente dejó por el camino a las asturianas. Mañana a las 12.00, la final.

Estar en ella es la gran ilusión del HC Coruña, que quiere hacer notar el factor cancha. No solo por contar con el público a su favor. La pista del Palacio, por sus características, no es de fácil adaptación para aquellos que no están acostumbrados al parqué. Solo es un detalle, pero cuando la igualdad es máxima, y a solo cincuenta minutos, las distancias se acortan y cualquier pequeña diferencia puede inclinar la balanza. Como todos los equipos de Stanis García, el orden y rigor táctico es otra de sus fortalezas y dependerán de su acierto de cara a portería, principalmente de sus dos bazas más importantes: Alba Garrote y Anna Bulló.

Se demostró la semana pasada en la Copa de la Reina. El equipo coruñés puso un candado en su portería, defendida por Ariadna Escalas, pero no fue capaz de perforar la contraria. En la prórroga, un latigazo de la internacional Victoria Porta decantó el duelo de cuartos de final para el Vila-sana. También fueron igualados los enfrentamientos previos contra el Fraga. Empate cuando tocó visitar tierras oscenses (2-2) y victoria hace unas semanas (2-1) en el mismo escenario en el que se volverán a ver hoy las caras.

Las coruñesas tendrán que enfrentarse con dos excompañeras. Por un lado la argentina Adriana Soto, que hace dos temporadas compartió equipo en el Liceo con seis de las que hoy estarán sobre la cancha. Por otro, la coruñesa María Sanjurjo, a la que le tocará el mal trago de jugar en casa como visitante. Ambas están enroladas en el proyecto de un Fraga que aspira a consolidarse entre los grandes después de su irrupción el año pasado en la máxima categoría. De momento, está en la final a cuatro de la Champions, llegó hasta las semifinales de la Copa la semana pasada —eliminado por el Palau— y es cuarto en liga, ya clasificado para el play off por el título.

El Palau, favorito

Si hay que señalar un favorito, no obstante, ese es el Palau. Hasta el año pasado, en el que el Telecable Gijón lo ganó todo, era el gran dominador del hockey femenino. Este va por el camino de recuperar parte de esa hegemonía, líder de la competición doméstica, campeón de Copa y con opciones de volver a reinar en Europa. Una plantilla plagada de estrellas que no tendrá un rival nada fácil ante un Vila-sana al que tampoco le falta calidad es sus patines y sticks. La igualdad de la semana pasada en la Copa marca el camino. La final se decidió en los penaltis. También una semifinal. Y tres de los cinco partidos restantes, por la mínima.

Un escaparate del hockey femenino gallego

La final a cuatro de la Champions que se celebrará este fin de semana en el Palacio de los Deportes de Riazor no solo es un espaldarazo para un club como el HC Coruña, de reciente creación y al que esta competición le dará una enorme presencia y visibilidad. Es también un escaparate para el hockey sobre patines femenino gallego. Por un lado, porque muchas niñas que practican este deporte podrán ver de cerca en un solo fin de semana a algunas de las mejores jugadoras del mundo, referentes que les ayuden y animen a la hora de continuar sobre la pista. Pero también porque paralelamente se disputará la Copa María Pita para las categorías sub 13 y sub 17, un lugar de encuentro para todas ellas. Además, las más pequeñas participarán en exhibiciones en los descansos de los partidos en el Palacio. Clubes como el Oleiros, el Borbolla, el Riazor, el Raxoi, el Traviesas, el Escola Lubiáns

, el Dominicos y el As Pontes participarán en estos actos, al igual que el Cuencas Mineras asturiano y el Alcalá madrileño. En categoría sub 13, la Polideportiva 1 de Riazor será escenario de los partidos de la jornada de hoy mientras que mañana la competición se trasladará al Palacio. El Borbolla y el Raxoi serán los encargados de abrir la acción (09.15 horas). A continuación, se medirán el Lubiáns y el Borbolla (10.30); el Raxoi y el Oleiros (11.45) y el Oleiros y el Lubiáns (13.00). Los dos mejores disputarán mañana la final en el Palacio (09.00). En categoría sub 17, el formato será diferente, con unas semifinales hoy, ambas en el Palacio. El Borbolla y el Alcalá jugarán la primera (12.00) y el Raxoi y el Cuencas, la segunda (13.30). Y mañana, final (Palacio, 10.00) y final de consolación (Polideportiva, 09.00).

