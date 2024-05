Diego Epifanio: “Tenemos que controlar todo lo que tiene que ver con las emociones”

Lleva semanas insistiendo en la idea de aislar al equipo del ruido exterior. Diego Epifanio (Burgos, 1978) se quiere centrar en lo que exclusivamente depende de ellos mismos. El entrenador del Leyma afronta un momento histórico que hubiese firmado al inicio del curso: tener en su mano el ascenso directo a la ACB.

¿Cómo está anímicamente el equipo antes del examen?

Para estas dos últimas jornadas somos conscientes de que hemos hecho muchas cosas bien para llevar líderes desde la jornada 21. Por eso hay un poco más el miedo a perder algo. Es lo que estamos intentando trabajar. Desde el primer día hemos marcado una rutina, una manera de trabajar, e intentamos no modificarla. Creo que hemos llegado en un buen momento, pero evidentemente cuando llegas al final de temporada en la situación en la que estamos siempre hay un poco más de nervios por la ilusión que tenemos de mantener esa primera plaza.

El trabajo ya está hecho, no hay que estudiar a última hora.

Es que al contrario que en los exámenes, esto no es una situación en la que solo tú te preparas, es que el rival también se prepara y juegas contra un equipo que propone diversas cosas. Y tú puedes hacer muchas cosas bien, pero luego hay otra cosa que es el acierto. Hay veces que tú puedes hacer muchísimas cosas bien y no meter una canasta y otras que puedes hacer las cosas no tan bien y meter canastas. No puedes controlar el porcentaje. Trabajamos para que no nos condicione. Pero al final el jugador también es persona y el entorno, el ruido, el control de emociones es muy importante para poder desarrollar bien su trabajo.

¿Por eso tuvieron malos porcentajes en los tres últimos partidos?

De los tres, dos fueron fuera de casa y lo normal es que estés más a disgusto, no son tus aros y baja un poco. Pero también están los otros equipos, que se juegan mucho. Nuestro rendimiento no sé si ha sido peor, pero no lo achaco a una cosa puntual, sino a las circunstancias. Al final, las temporadas son muy largas. Si tuviera que ponernos una nota a día de hoy, creo que diría que por encima de las expectativas. Si el primer día nos dicen que a falta de dos jornadas tenemos una victoria de diferencia respecto a nuestros rivales, habríamos firmado todos. Pero es normal que nos afecte la presión. La gente dice que los proyectos grandes tienen más presión. Pues a lo mejor durante el año sí, pero en este momento todo el mundo tiene presión y hay que saber gestionarla.

¿Es el miedo a perder del que habló antes?

Ese estigma lo tienes dentro, ¿no? De decir, llevamos muchas jornadas en el liderato, ¿qué pasa si lo perdemos ahora? Pues no pasaría nada. Pero después está el impacto que estamos teniendo en la ciudad, el hecho de que haya un lleno en el próximo partido, de que haya mucha gente que ahora sigue al Básquet Coruña y nuestro deseo individual y colectivo de ser el mejor equipo posible. Yo creo que la clave es lo que estamos intentando hacer, no cambiar rutinas, no cambiar cosas, sino trabajar y prepararnos lo mejor posible para los partidos. Entendiendo que en el deporte no se puede controlar todo porque los chicos son personas humanas y tienen malos días y buenos días y la sensación de agobio que puede tener alguno porque nunca ha vivido esta situación es distinta que la de otros que ya las ha vivido. Es lo normal en un vestuario. Hay gente de un carácter y gente de otra.

¿Haría falta un psicólogo?

Es que creo que esto daría para un libro. La figura del psicólogo es muy importante a nivel individual. Nos ayuda a todos a llevar nuestro peso porque es una persona externa a tu trabajo que te ayuda a controlar las emociones. Pero creo que el psicólogo deportivo en los equipos aún tiene un camino que recorrer e irá encontrando su sitio.

¿Es complicado el equilibrio en este momento de mantener la tensión sin agobiarles más?

Desde el primer día hemos ido poniendo las normas de convivencia, las de entrenamiento, las de trabajo... por eso ahora es más fácil. Ahora lo que hay que hacer es intentar ayudar a los que no han vivido esta situación para que entiendan qué es lo que se necesita de ellos, cómo nos tenemos que comportar y cuáles son las respuestas a las posibles situaciones complicadas que nos encontremos. En ese sentido, los veteranos que ya han vivido esas situaciones están ayudando mucho a los jóvenes. A veces no salen todas las cosas como queremos, pero creo que la convivencia del grupo ha sido muy buena hasta ahora y también el trabajo diario. Hay una muy buena química dentro del vestuario.

Pregunto mucho por los jugadores, pero... ¿cómo está el entrenador?

Bien, bien. Más o menos, focalizando mucho en lo que podemos controlar, que es el trabajo diario, el trabajo de vídeo, el trabajo en la pista, en ver cómo podemos ayudar a los chicos... Eso es lo que más me preocupa, más allá del resultado. Y luego no soy de leer mucho la prensa y no tengo redes sociales. No le dedico mucho tiempo a eso, ya tengo suficiente con intentar encontrar la forma de cómo preparar la semana y el partido.

¿Le llegaron las críticas por permitir que Goran Huskic se marchara a conocer a su hijo la semana de la derrota en Alicante?

¿Críticas de qué? Yo entiendo a todo el mundo y respeto la opinión de todo el mundo. Pero creo que ser persona es lo primero y que si algo hemos intentado siempre potenciar desde el vestuario, es que primero estamos las personas, el grupo, y después ya el baloncesto. Siendo el baloncesto muy importante. Ser padre creo que es de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida y Goran hizo un esfuerzo brutal por quedarse unos días aquí, pero yo sé que, al final, tenía su cabeza allí. Creo que si alguien ha criticado es libre de hacerlo. Pero yo lo primero que le dije a Goran cuando nos enteramos de que estaba embarazado fue que lo que necesitara. Porque creo que tiene que ser así. Y Goran ha demostrado mucha profesionalidad. Es uno de los momentos más importantes de su vida, si no el más importante. Además, soy de la idea de que cuando los jugadores tienen otras preocupaciones, no pueden rendir al 100%.

Lleida juega el viernes, San Pablo el sábado y el Leyma el domingo sabiendo todos los resultados. ¿Es raro que la jornada no sea unificada?

Creo que no es unificada por un tema de la tele. Hace años eran las dos últimas, pero supongo que la competición quiere más impactos durante el fin de semana que no solo uno en una misma franja horaria. A lo mejor nos beneficiamos porque vemos la jornada, pero también tenemos más presión. Lo que sí está claro es que nuestro horario siempre ha sido los domingos por la tarde, no lo hemos cambiado. Y pase lo que pase el viernes y el sábado, nosotros el domingo tenemos que salir a ganar y eso no va a cambiar nada, igual que no ha cambiado en las anteriores jornadas.

¿Va a ver los otros partidos?

He visto todos los partidos, siempre. Primero por obligación y luego por seguimiento de la liga. El otro día, por primera vez, no vi el San Pablo-Oviedo en directo. Lo vi el domingo para preparar nuestro partido en Oviedo. No lo sé, soy muy de verlo todo y seguramente lo acabaré viendo, pero al final sufrir por una cosa que no puedo hacer nada.... Ni el partido del Lleida ni el de San Pablo los necesito para trabajar. Entonces igual me ahorro el disgusto. No sé, ya veré.

Quien piense que el partido del domingo contra Castelló, que va tercero por la cola, será fácil, ¿está muy equivocado?

Sin ninguna duda. Nosotros nos jugamos seguir siendo líderes, pero ellos se juegan mantener la categoría. No será un partido fácil. Ellos vienen con una racha de dos partidos seguidos ganados. Han incorporado a Hermansson después de mucho tiempo lesionado. Vienen en muy buena dinámica. Y saben que si son capaces de ganar, tendrán mucho más cerca la permanencia. El rival normalmente nunca te lo pone fácil. Tenemos que seguir haciendo un buen trabajo y que no nos condicione el ambiente, que no queramos romper el partido muy rápido, que no nos hundamos si nos meten cuatro puntos seguidos y a ver si controlamos todo lo que tiene que ver con las emociones.

