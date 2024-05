Los 12 magníficos de la proeza naranja del Leyma Coruña

En un mundo tan volátil como el del baloncesto profesional, el Leyma Básquet Coruña apostó el pasado verano por lo inaudito para la temporada 2023-24: la paciencia, el continuismo. En una profesión con temporeros y en la que los vestuarios son sitios de paso, el proyecto liderado por Roberto Cibeira en los despachos y por Diego Epifanio en la pista invirtió fuerte para mantener su columna vertebral y para salpicarla con refuerzos de calidad deportiva y humana que le llevasen a la ACB. Había transatlánticos en la categoría, como Estudiantes o San Pablo Burgos, que metieron muchos euros en sus vestuarios, pero el proyecto naranja tampoco escatimó. Así se quedaron jugadores muy cotizados como Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Ignus Jakovics o Aleix Font, también grandes complementos como Álex Hernández, Alejandro Galán y Atoumane Diagne. Se iban Filipovic, Simeunovic, Lotanna y, sobre todo, un Javi Vega, que era capitán y uno de los líderes en la pista y en la grada cuando le habían dicho que iba a renovar e incluso estaba haciendo de celestina para que algún indeciso no se marchase del Palacio.

Los refuerzos no fueron, ni mucho menos, menores, sobre todo en el caso de Goran Huskic y Beka Burjanadze. También se sumaban un especialista de la liga como Sean Mc Donnell, un desconocido que se reveló importante como Sebastian Aris y un alapívot de rotación como Pablo Hernández, al que le sacó de rueda la llegada del georgiano a última hora. De hecho, aumentó su rotación de once a doce baloncestistas el Básquet Coruña respecto al pasado ejercicio. Se notó en pista con el reparto de minutos y de roles y por la capacidad del equipo de Epifanio (también continuó un especialista en ascensos) para hacer los partidos largos a sus rivales.

Goran Huskic ya fue calificado como el gran refuerzo del verano a nivel deportivo y el paso de las semanas y los meses no hizo más que corroborarlo. Su capacidad para jugar los momentos calientes, para liderar y para ser generoso en la zona se revelaron como capitales. La llegada de Beka Burjanadze era un salto deportivo con la repatriación de alguien que tenía un nombre en el Palacio y que había ocupado el corazón de los aficionados naranjas. Le costó entrar, pero pilló tono y aportó puntos. Aris se acabó convirtiendo con el avance de la competición en un hombre de confianza de Epi. Un grupo unido, fuerte y curtido, que tenía una unión más allá de la pista.

Sebastian Aris: el desconocido director de juego que acabó de titular

Sebastian Aris celebra una canasta ante Menorca. / Carlos Pardellas

Si había un jugador que necesitaba aclimatarse ese era Sebastian Aris (Viborg, 1995), un danés con experiencia en su país, en Suecia y en Hungría.Era el único de los doce del roster que no conocía la LEB Oro, pero poco a poco se demostró que Epi tenía una profunda confianza en él. Base muy completo con capacidad para dirigir, tirar, templar y transitar.Hizo muy buenas sociedades con los jugadores altos en el dos contra dos. Durante gran parte del campeonato fue el 1 titular del equipo naranja.

Ignus Jakovics: un teórico suplente con muchos puntos en las manos

Ignus Jakovics dirige un ataque estático del Leyma. / Carlos Pardellas

El letón Ignus Jakovics (Madona, 1993) era uno de los que seguía y volvió a cumplir ese rol de base suplente, que acaba jugando muchas veces más que el titular, que tiene puntos en las manos y que ejerce la labor de 2 cuando el entrenador apuesta por un quinteto con dos directores de juego. Hace un año su Aris era Filipovic. Es un jugador experimentado y que produce con sus canastas y forzando faltas, incluso de tres tiros. Reservado, es uno de los mejores lanzadores exteriores del Leyma.

Álex Hernández: un base clásico que ha perdido protagonismo

Álex Hernández asiste en el duelo ante Clavijo. / Arcay/Roller Agencia

Tras su grave lesión, ya la temporada la finalizó con poco protagonismo, pero las partes acabaron cerrando una renovación que no cambió su rol en el Básquet Coruña de este ejercicio. Álex Hernández (Murcia, 1990) es un base clásico, más director que anotador, de los que toma buenas decisiones y, sobre todo, de los que son capaces de jugar en estático. En algún partido no tuvo minutos, pero su veteranía sirvió para que Epi le diera espacio en momentos calientes. En el vestuario es un activo entre los naranjas.

Olle Lundqvist: El joven jugador total que divide la zona como quiere

Olle Lundqvist inicia un ataque en el duelo ante el COB. / Iago López

Olle Lundqvist (Brunflo, 1999) fue otro de los que apostó por continuar. En 2022, con el desembarco de Epi, fue el primer fichaje, una declaración de intenciones. Tiene tan solo 24 años y es el baloncestista con más futuro por delante en la plantilla naranja. Puede jugar en todas las posiciones y su capacidad para moverse y su altura le dan una ventaja competitiva tanto en ataque como en defensa. Divide la zona y entra a canasta como quiere. Una lesión en el hombro le ha castigado, se operará este verano.

Yunio Barrueta: un microondas que necesita la adrenalina y el vértigo

Yunio Barrueta defiende ante el exnaranja Mirza Bulic. / Arcay/Roller Agencia

Estrella también en TikTok, es una de las almas del vestuario.No deja indiferente a nadie. En la pista es una mole física, defiende y va con contundencia al rebote, pero si por algo destaca el cubano Yunio Barrueta (Aguada de Pasajeros, 1993) es por su capacidad desde el perímetro, por ser un jugador de rachas. A veces se busca tiros un tanto forzados, pero los necesita para meterse en el partido, para activarse. De su día, de los puntos que tenga en la mano, ha dependido en ocasiones la suerte de los naranjas en cada duelo.

Aleix Font: puntos de calidad y acierto exterior desde el banquillo

Aleix Font, de frente, festeja con Sean McDonnell. / Íñigo Rolán / R. A.

Aleix Font (Barcelona, 1998), internacional en categorías inferiores conEspaña y ex ACB en Casademont Zaragoza, es un excelso tirador y, en un equipo con los minutos muy repartidos para ahogar a los rivales en defensa, aporta tiro exterior en la segunda unidad del conjunto naranja, una capacidad que ha sido muy útil esta temporada. Es uno de los jugadores del Leyma con potencial para jugar más arriba y con proyección, aunque en este ejercicio no ha sido capaz de confirmar lo que apuntaba en pretemporada.

Sean McDonnell: un caníbal del rebote ofensivo

Sean McDonnell. / Víctor Echave

Sean McDonnell (California, 1995) es uno de esos norteamericanos que se han labrado un carrera desde abajo en el baloncesto español. El Leyma lo reclutó del HLA Alicante el pasado verano y le ofreció la posibilidad de jugar su cuarta temporada en LEB Oro (antes lo había hecho más abajo, hasta en EBA). El californiano es un alapívot que encandiló al equipo naranja e hizo que apostase por él por su intensidad en la pista y por su capacidad para lanzarse como un caníbal al rebote ofensivo.Tiene un don. Ha sido, ante todo, una opción de banquillo para activar la segunda unidad y que no decayese la intensidad en la cancha. Puede jugar cerca del aro, admite muchos perfiles en las permutas en defensa e incluso es capaz de tirar de tres. Es muy completo. No es de los que más ha jugado, pero sí se ha convertido en una opción versátil para Diego Epifanio.

Beka Burjanadze: el hijo pródigo que quiso volver

Beka Burjanadze. / Íñigo Rolán / Roller A.

En pocos sitios había sido más feliz Beka Burjanadze (Tbilisi, 1994) que en A Coruña. Y ese sentimiento, ese cariño y esa seguridad dentro y fuera de la pista fueron las que vino buscando en su vuelta, después de años lastrado por las lesiones en España e Italia al máximo nivel. Aquel niño grande que levantaba al Palacio como pocos con sus acciones en la cancha tiene ya familia y es otro jugador, más maduro, pero sigue conservando aquella llama. Empezó la liga con un plan específico y tardó en debutar, pero ha sumado su baloncesto completo desde el banquillo. Es capaz de acribillar desde el perímetro y de labrarse puntos de espaldas al aro. Fue uno de los golpes el pasado verano en el mercado de la LEB, viejo deseo de la directiva, y ha sido activo importante en el ascenso, aunque por momentos se ha echado en falta un paso al frente más decidido.

Pablo Hernández: un jugador de equipo y de la tierra

Pablo Hernández. / Arcay/Roller Agencia

A Pablo Hernández (Santiago de Compostela, 1996) le cambió la vida dos veces este verano. Una cuando le llamó el Leyma para sumarlo a su proyecto dándole así la oportunidad de volver a jugar cerca de casa y la otra cuando el club naranja incorporó a última hora a Beka Burjanadze. La llegada del georgiano le restó espacio, pero él siempre quiso tenerlo en el vestuario, en los entrenamientos, incluso en la cancha, cuando la ocasión le requiriese, como en Alicante. Junto a Álex Hernández, fue el menos utilizado por Epifanio, pero los momentos que tuvo en pista demostraron las cualidades por las que apostaron por él. Es otro alapívot que ayuda en defensa y sin balón y que es capaz también de generarse puntos por dentro y desde el perímetro con lanzamientos lejanos. Ha jugado en Estados Unidos e Islandia, ahora se lleva una alegría en Galicia.

Alejandro Galán: el secundario más importante

Alejandro Galán. / Miguel Miramontes

No es Alejandro Galán (Calamonte, 1999) el baloncestista que más focos acapare durante un partido o durante una temporada. Su rol es secundario, hacer el trabajo oscuro y más sacrificado, lograr que los demás vivan mejor o lo tengan más fácil en la pista.Eso sí, pocos jugadores del actual Leyma han sido más importantes que él esta temporada.Sabe lo que tiene que hacer en cada momento.En el quinteto inicial es el escudero de Huskic y cuando él no está o le toca tirar del carro, ahí está, sacando puntos debajo de canasta, cuando el resto del equipo está atascado o no funciona el tiro exterior. Su juventud y su perfil hacen que sea un pívot muy a valorar e importante de cara al futuro. Jugó en Prat, Plasencia y Alicante, hasta tuvo una experiencia ACB en Bilbao, pero donde ha tocado la élite con merecimiento y peso propio es en A Coruña.

Goran Huskic: el Jokic de los pobres

Goran Huskic. / Iago López

Goran Huskic (Belgrado, 1992) llegó al Leyma como el factor diferencial y lo ha sido durante gran parte de la temporada. Él está tranquilo cuando todos están nerviosos, él quiere la pelota cuando a otros les quema. Este serbio, enamorado de la vida en España y que ha conseguido parte de sus mayores logros a las órdenes de Diego Epifanio, deseaba volver a alinear los astros después de dos temporadas jugando en Alemania y en Lituania, dos países que no le llenaban a él y a su familia. Al serbio le gusta denominarse “el Jokic de los pobres” por su facilidad para el pase dentro de la pintura, por ese carácter de líder generoso.La temporada delLeyma se entiende, en gran medida, a partir de su liderazgo y de su influencia.Es, sino el mejor, uno de los mejores jugadores de una LEB Oro de la que se vuelve a marchar con un ascenso camino de la ACB.

Atoumane Diagne: la torre que juega por encima del aro

Atoumane Diagne. / Casteleiro/Roller Agencia

Atoumane Diagne (Dakar, 1998), uno de los techos de la LEB Oro, ha echado ya raíces en A Coruña. Es uno de los jugadores mas veteranos, con más años en la plantilla naranja junto a Álex Hernández y esta temporada se ha consolidado como refuerzo de banquillo para dar puntos y centímetros y para jugar por encima del aro. Pocas canastas han sido más jalonadas en el Palacio que sus aleey-hoop. Ha tenido como socio principal y pasador recurrente a Sebastian Aris, aunque también se prodiga con Ignus Jakovics. Fue un proyecto de hombre alto que trabajó en el Barcelona en su cantera, pero no acabó saliendo a la élite del baloncesto europeo y ha decidido ir subiendo poco a poco desde A Coruña. Uno de los momentos de la temporada lo protagonizó él mismo con esa canasta a San Pablo Burgos que dio 104-103 definitivo y el triunfo a los naranjas.