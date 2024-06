Os Rosales sonríe a Médard y Gándara

Facundo Médard y Paloma Gándara fueron los vencedores de la carrera de Os Rosales, cuarta prueba del circuito Coruña Corre disputada ayer sobre un circuito de 6,3 kilómetros en el caso de la categoría absoluta y con casi mil participantes en total teniendo en cuenta también las carreras para menores. La competición se toma ahora un descanso durante el verano y se retomará ya en el mes de septiembre con la cita en el barrio de Matogrande-Xuxán.

El ganador, perteneciente al Club Triatlón Arteixo, invirtió un tiempo de 21 minutos y 13 segundos en cubrir el recorrido. Por detrás, prácticamente con un esprint para dirimir las otras dos plazas del podio, Abdelaziz Fatihi se adjudicó la plata (21:34) y Antón Gómez el bronce (21:36). En cuanto a Gándara, del NoSportLimit, obtuvo una victoria sin oposición porque con 27 minutos y 3 segundos fue un minuto más rápida que Rebeca Soto (28:04) y María Isabel González (28:09). El sol lució durante toda la mañana de carreras, que pudieron desarrollarse sin incidentes por el entorno del barrio una semana después de que celebrase su tradicional fiesta anual.

Más de 900 corredores en la XI Carreira Popular dos Rosales / Iago López

El resto de campeones por categorías fueron: Andrés Gómez y Elba Río (sub 18); Hugo Zuluaga y Leire García (sub 16); Hugo Oubel y Carla Ruiz (sub 14); Sara Zuluaga y Víctor Oubel (sub 12); Lucía Martínez y Oliver Hallett (sub 10) y Lara González y Luis Pena (peques).

Con la prueba de Os Rosales, el circuito de Coruña Corre pasa su ecuador. Desde el mes de marzo ya se han disputado las citas en la Torre de Hércules, la Vuelta a Oza, el cross de San Pedro de Visma y Os Rosales. Cuando pase el verano, se retomará la competición en Matogrande-Xuxán (15 de septiembre), en Ventorillo (20 de octubre) y, para finalizar la temporada, la carrera de Novo Mesoiro (24 de noviembre).