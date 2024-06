Archivada la denuncia del Amarelle por alineación indebida

El Juez Único de Competición de la RFEF decidió archivar, a propuesta del instructor designado, el expediente incoado al Marín por la denuncia del Amarelle de alineación indebida de la jugadora marinense Giselli Aparecida Portes Da Rosa en el encuentro entre ambos equipos del 11 de mayo. En la resolución se recoge en los fundamentos de derecho que “los sujetos contra los que se dirige el procedimiento disciplinario deportivo también ostentan el derecho a la presunción de inocencia” y que, una vez que la jugadora ha sido inscrita en la competición, al Juez solo le queda constatar si ha sido aceptada o no, no si existe alguna irregularidad. “En este procedimiento disciplinario deportivo únicamente se dilucida si concurrió una infracción de alineación indebida en el encuentro arriba referenciado por carecer la citada jugadora del correspondiente título habilitante para ser alineada y, por tanto, no es objeto del mismo realizar actuaciones de investigación sobre si fue procedente o no la emisión de la licencia federativa, o sobre si aquella jugadora disponía o no de residencia legal en España en el momento de la emisión de licencia, pues tales cuestiones escapan a la competencia de este Instructor”, afirma el escrito.

Cabe recurso ante Apelación y TAD, pero una reflexión de la resolución de la RFEF tampoco anima en exceso al Amarelle: “En el eventual supuesto de que otra instancia no disciplinaria anulase la licencia emitida, tampoco podría entenderse que se ha producido un supuesto de alineación indebida, pues (...) debería aplicarse, en tal caso, el instituto de la confianza legítima”, ya que “el club expedientado ha alineado a una jugadora que contaba con licencia habilitante en el momento de la disputa del partido, pues no ha sido anulada o suspendida”.