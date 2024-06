Liceo: cuatro bajas y cinco fichajes

Cuatro bajas. Una cesión. Y cinco incorporaciones. Acaba de terminar la temporada, dura y de mucho aprendizaje, sin títulos y con solo una final, la de la Supercopa de España. Y el Liceo ya está en marcha para el curso 2024-25. Tiempo de adioses ya anunciados. Y también de bienvenidas. No será una reconstrucción al uso, aunque la plantilla sí tendrá una importante cara nueva. Con sus pilares de este año y a los que sumará talento nacional, goles argentinos, perlas de futuro y el retorno de un peso pesado del vestuario. Todos a las órdenes de Juan Copa. Aunque aún no se ha anunciado su renovación, la nave verdiblanca no se entiende sin el timón del entrenador coruñés, al que aún le queda cuerda.

Tampoco sería justo que se despidiera después de un año tan complicado. Ilusionó el conjunto coruñés cuando nada más empezar se metió en la final de la Supercopa de España y luchó de tú a tú contra el Barça. Pero había sido un espejismo. No siempre se pueden obrar milagros, cambiar media plantilla —llegaron Tiago Rodrigues, Tomas Pereira, Pablo Cancela y Bruno Saavedra— y que las cosas salgan a la primera. Las lesiones tampoco ayudaron —se fichó en el mercado invernal a Guido Pellizzari—. Esta vez, la reconstrucción costó quedarse fuera de la Copa del Rey. La segunda parte del curso los verdiblancos ya cogieron carrerilla. Mejoraron su imagen en Europa. Remontaron hasta la tercera posición en la tabla. Pasaron la primera ronda del play off. Y en semifinales, forzaron el quinto partido después de que les dieran por muertos tras perder los dos primeros.

Fue el año cero del que esperan que sea un nuevo ciclo ganador del club, que entre 2021 y 2022 conquistó la Supercopa de España, la Copa del Rey y la OK Liga. Seguirán los capitanes David Torres y César Carballeira, que han completado una temporada a un nivel espectacular, junto al portero Martí Serra y el jugador Fabrizio Ciocale, que dieron un paso adelante, el coruñés Pablo Cancela, que tendrá otra oportunidad para demostrar lo que se espera de él; y Bruno Saavedra, que después de la lesión dejó un gran sabor de boca con sus actuaciones en el play off. Y serán cinco los fichajes. Para la portería llegará Martín Rodríguez después de dos años de experiencia en Francia, cuya liga acaba de ganar con el Saint Omer; desde Portugal se incorporará el argentino Tato Ferruccio, una vieja aspiración del Liceo, un jugador en su madurez, con mucho gol y de gran técnica, puro jugador sanjuanino; y los verdiblancos también apuestan por el talento nacional de Arnau Xaus, del Calafell, segundo máximo goleador de la fase regular, y de Nil Cervera, de Igualada, uno de los jugadores jóvenes más codiciados. Mientras que todavía está por desvelarse la quinta de las caras nuevas del próximo curso.

Las bajas son las de Sito Ricart, que incluso dejará el deporte profesional para centrarse en su vida laboral buscando experiencias lejos de España; la de Guido Pellizzari, que llegó en invierno para suplir a Bruno Saavedra y que regresará a Francia; y los portugueses Tiago Rodrigues y Tomas Pereira, que tuvieron problemas para adaptarse al hockey español. Tampoco jugará la próxima temporada, aunque no abandonará la disciplina liceísta, Fran Torres. Tombita se irá cedido al Lleida en búsqueda de minutos que le permitan volver y triunfar.

El Barça y el Noia abren la final en el Palau

El Barça y el Noia abren hoy la final del play off por el título de la OK Liga masculina. Los dos primeros vuelos serán en el Palau Blaugrana, hoy a las 20.45 horas y el domingo a las 12.30. El tercero se trasladará al Ateneu, el próximo viernes a las 21.00. El cuarto, si es necesario, será en el mismo escenario el domingo a las 12.00 mientras que el quinto se disputaría en la Ciudad Condal ya que los azulgrana, primeros tras la fase regular, tienen a favor el factor pista. El conjunto culé es el gran favorito. Ya ganó esta temporada la Supercopa de España y la Copa del Rey. Solo pinchó en la competición europea. Y tiene una motivación extra, que es despedir con buen sabor de boca una etapa. Porque en la casa barcelonista también huele a despedida. Se marcharán Pau Bargalló y João Rodrigues, que con asistencias y goles han sido el gran sustento de su equipo en las últimas temporadas y que todo apunta a que recalarán en el Benfica; y también lo hará un veterano como Sergi Panadero, que regresará a casa, Voltregá, antes de la retirada. Y dirá adiós también el entrenador Edu Castro. El Noia, por su parte, ha completado una gran temporada. Fue segundo en la fase regular y ganó las semifinales al Liceo en cinco partidos con un derroche físico. Está en la final por primera vez en 21 años. El veterano Jordi Bargalló podría sumar un nuevo título antes de la retirada —dijo que la próxima será la última temporada— pero para eso tendrá que derrocar a su hermano pequeño.