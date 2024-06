Arnau Xaus: “El proyecto del Liceo tiene ilusión y ambición”

El Liceo 2024-25 ya ilusiona y el club empieza a hacer oficiales los fichajes ya adelantados. El primero es el de Arnau Xaus, delantero procedente del Calafell y que terminó la temporada como el segundo máximo realizador de la OK Liga con 31 goles. El catalán firma hasta 2027, un síntoma más de que el club está haciendo un esfuerzo por configurar un proyecto ganador y de futuro, pero también con estabilidad. “Cuando hablé con la gente del Liceo entendí que se trataba de un proyecto ilusionante y con mucha ambición, además de que es un club históricamente fuerte”, afirma el jugador, que fue el primero, allá por el mes de enero, justo cuando los verdiblancos se acababan de quedar fuera de la Copa del Rey, en dar el “sí quiero” para la próxima temporada. A él le siguieron Nil Cervera (Igualada), Martín Rodríguez (Saint Omer), Tato Ferruccio (Tomar) y Jacobo Copa (Dominicos), cuyas llegadas se espera que se oficialicen en las próximas semanas.

Xaus apostó por el Liceo en el peor momento. “Uno se tenía que quedar fuera de la Copa y le tocó al Liceo... pero yo lo tenía claro”, admite. “Tengo mucha gente al rededor que me había hablado muy bien y yo tenía muchas ganas de llegar a un equipo profesional y trabajar el máximo posible. Era una gran oportunidad y creo que los próximos años van a ser buenísimos”, afirma. Con César Carballeira y David Torres coincidió con la selección española en la Copa de las Naciones que se disputó el pasado mes de marzo. “Sí, algo hablé ya allí con los capitanes”, reconoce, “pero ya había hablado con ellos antes de fichar y, como digo, todo el mundo me habla maravillas del club y me encanta la exigencia que tiene de tener que ganar cada entrenamiento, esa competitividad”.

Arnau Xaus, primer fichaje del Liceo 2024-25. / La Opinión

Arnau Xaus, de 27 años, debutó en la máxima categoría de la mano del Noia. Después tuvo una experiencia en Portugal, en el Juventude de Viana, antes de recalar en el Calafell en 2019. Ahora da un paso más en su carrera y se une a un Liceo al que espera aportar goles. Ya logró 31 con su equipo en liga esta temporada y se que hasta 43 entre todas las competiciones. El de Pla del Penedès es el primer fichaje oficial para el próximo curso y se unirá a Dava Torres, César Carballeira, Pablo Cancela, Bruno Saavedra, Martí Serra y Fabrizio Ciocale, que continúan de la temporada anterior. Las bajas son las de Tiago Rodrigues, Sito Ricart, Tomas Pereira y Guido Pellizzari mientras que Tombita se va cedido al Lleida.

Sergi Miras: “Es un jugador súper completo”

Sergi Miras jugó en el Liceo en dos etapas —y estuvo a punto de hacerlo en una tercera— y las últimas tres temporadas compartió equipo con Arnau Xaus en el Calafell. “ Es un jugador súper completo”, le avala. “Puede jugar en todas las posiciones, atrás, adelante, de medio e incluso de interior. Es muy versátil”, le describe y añade: “Físicamente es muy fuerte y tiene mucha capacidad de asociación con los compañeros, además de que tácticamente es muy inteligente. Para mí es un gran fichaje”. El exverdiblanco también destaca su lado personal. “Es un trabajador incansable y tiene buena parte de culpa de lo que ha pasado en el Calafell las últimas tres temporadas. Es muy comprometido”, dice. Miras reconoce que no le pidió consejo para venir a A Coruña. “La verdad es que él ya había fichado antes de que me preguntara”, recuerda, “pero yo ya le dije que iba a estar muy bien tanto por la ciudad como por el entrenador y los compañeros”. Porque para Miras, encaja a la perfección en la filosofía liceísta: “Todo el que llega al Liceo sabe el nivel de exigencia que hay. Y él buscaba un equipo profesional para estar todo el día pensando en hockey. Tiene gran margen de crecimiento y Copa le va a sacar su mejor versión”.

