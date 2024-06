Luchy, la primera del HC Coruña

El segundo proyecto del HC Coruña ya da sus primeros pasos. Tras haberse quedado a las puertas del play off por el título y de la final de la Champions y con el billete europeo en el bolsillo, el equipo coruñés anunció la primera de las renovaciones que tiene preparadas de un proyecto con el que pretende dar un paso al frente tras la experiencia del pasado ejercicio.

Se trata de Luchy Paz (Santiago de Compostela, 1999), la capitana, de la que el propio club destaca que “su liderazgo, dedicación y espíritu de equipo la convierten en una compañera ejemplar. Siempre está dispuesta a ayudar y es un pilar fundamental en el vestuario”. Paz es una de las muchas jugadoras que apostaron hace un año por sumarse al proyecto naciente después de haber sido parte activa en el ejercicio anterior del extinto Liceo. Su implicación fue incluso más allá porque, además de ser capitana y un activo en la pista, también forma parte de la directiva con la complicación intrínseca de haber comandado los primeros movimientos de un club que arrancaba junto al resto de sus compañeras de junta.

Es la primera de varias renovaciones que irá anunciando el equipo en los próximos días. Y no solo habrá jugadoras que continúen, ya que el HC Coruña tiene cerrado el fichaje de Laia Juan, que ha jugado las últimas cuatro temporadas en el Palau con el que ha conquistado dos Champions y dos OK ligas, entre otros muchos trofeos. La salida de esta jugadora de 19 años ya fue anunciada por el propio Palau y solo queda que el HC Coruña la haga oficial en venideras fechas.

Con Stanis García en el banquillo y con el patrocinio cerrado de HM Hospitales, el HC Coruña busca colarse de nuevo en la zona alta de la tabla. En el pasado ejercicio hizo una gran primera vuelta que le empujó a soñar con colarse entre los cuatro primeros y disputar las eliminatorias por el título. Finalmente, tras el paso por el ecuador de la competición, ya no estuvo al mismo nivel, pero la sexta plaza que cerró en la última jornada le permite volver a codearse con los grandes del Viejo Continente. Precisamente en la máxima competición del hockey sobre patines femenino vivió sus mejores momentos de la temporada. El sorteo le sonrió y acabó primero el HC Coruña en su grupo y superó al Massamà portugués en el cruce de cuartos, hito que le llevó a la Final Four que se disputó en el Palacio de los Deportes de Riazor. Con transatlánticos como Fraga, Palau o Vila-Sana no lo tenía fácil y cayó en semifinales. En nada lo volverá a intentar.