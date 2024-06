Digna Silo intenta el asalto al podio en el Campeonato de Europa sub 17

Se acabó la espera de Digna Silo. Desde el sábado pasado se disputa en Tesalónica (Grecia) el Campeonato de Europa sub 15 y sub 17 de halterofilia. Ocho días después, en el último día de competición, llega el momento de la levantadora coruñesa, que a partir de las 14.00 horas intentará el asalto al podio en más de 81 kilos después de haberse proclamado el curso pasado triple subcampeona continental sub 15. Ahora, cumplidos ya los 16, sube de categoría, a la sub 17, y tendrá que luchar con las mayores. Parte con la quinta mejor marca de las participantes, pero llega en un buen momento de forma como demostró el pasado mes de abril en la Copa de España disputada en Tenerife.

Allí Silo realizó la mínima exigida por la Federación Española de Halterofilia para estar en la cita continental con 173 kilos en total olímpico, 77 en arrancada y 96, su mejor registro personal, en dos tiempos. Su marca de inscripción, no obstante, es de 178 kilos, lo que le sitúa quinta del ranking. La primera es la turca Zeynep Nur Pehlivan, con una marca de 195 kilos. Le sigue su compatriota Hilal Gok, con 193. En la tercera plaza figura la polaca Julia Machniewska, con 190. También por delante de la coruñesa esta la rumana Ekaterina Constantina Cismanescu, con 185. Por lo tanto, para que la coruñesa pueda optar a estar en el podio tendría que darle un bocado a sus mejores registros.

Digna Silo es la nueva perla de la halterofilia coruñesa, uno de los muchos descubrimientos de la cantera de Ferenc Szabo en el Club Halterofilia Coruña y que desde hace unas temporadas es supervisada su evolución en el Centro de Alto Rendimiento de León como uno de los grandes talentos de futuro a nivel nacional. En Tesalónica tendrá una nueva prueba.