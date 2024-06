Helena García se incorpora al equipo nacional en el CAR de Madrid

La coruñesa Helena García, del DBK Escuela Taekwondo, ha sido elegida para componer el equipo nacional, por lo que este verano se trasladará desde el CGTD de Pontevedra, donde ha residido y entrenado las dos últimas temporadas, a la Residencia Blume de Madrid para entrenar en el CAR a partir del próximo 1 de septiembre.

García, que empezó a entrenar a las órdenes de su madre Meri Suárez y de su hermana Sara García en A Coruña, ha destacado en los últimos años por sus buenas actuaciones, con medallas incluidas, en los Campeonatos de Europa júnior y sub 21. Una vez finalizada su etapa en el CGTD, a la coruñesa, que está dentro del plan de seguimiento de tecnificación de la selección nacional, se le comunicó que en septiembre formará parte de equipo nacional absoluto en un nuevo ciclo olímpico. Sus mejores resultados llegaron en 2023, cuando se proclamó campeona de España en las tres principales categorías, júnior, sub 21 y absoluta, además de la medalla de bronce europea en categoría júnior y la quinta plaza en la sub 21.

Helena García precisamente se encuentra estos días en Madrid para entrenar con la deportista Cecilia Castro, a la que ayudará a preparar los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 durante 15 días (del 17 al 30 de junio). La coruñesa tendrá un inicio de verano muy movido porque también ha sido convocada, desde el 8 al 16 de julio, para realizar un stage de entrenamiento con la selección española en el CAR de Murcia.