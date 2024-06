Tercera oportunidad para el CRAT

EL CRAT Residencia Rialta se ha quedado dos veces esta temporada a las puertas de un título tras perder la final de la Copa y de la Liga de la modalidad de XV, ambas ante el mismo rival, el Majadahonda. Después de dos subcampeonatos, las coruñesas tienen una tercera oportunidad en la Copa de la Reina de seven, la especialidad olímpica, en la que llegan a la tercera y última sede, que se disputa este fin de semana en Villajoyosa, en la segunda posición de la clasificación general. Para levantar el trofeo, el conjunto dirigido por Pablo Artime, que fue tercero tanto en Eibar como en Sant Cugat, que acogieron las dos primeras citas, tiene que remontar los seis puntos de ventaja que tiene el Sant Cugat. Las de Arquitectura suman 32 puntos por los 38 de las catalanas, que ganaron la primera de las pruebas y fueron segundas, por detrás del Majadahonda, la semana pasada en su casa.

La misión es complicada, pero no imposible. Sin embargo, se puso todavía más cuesta arriba después del sorteo de la primera fase en la que el CRAT, pese a ser uno de los cabezas de serie, quedó encuadrado en el grupo de la muerte, el C, junto a Ghenova Cocos, contra el que ya ha perdido en esta Copa de la Reina, el siempre peligroso Eibar, que es tercero de la general, y el Hortaleza madrileño, el más flojo de los rivales. Precisamente será contra el que abrirá hoy la competición a las 10.22 horas. En el segundo turno tendrá la dura prueba frente al conjunto vasco (13.06 horas), ante el que no se ha enfrentado este curso en la modalidad de seven; y cerrará el primer día a las 15.50 horas ante el Ghenova Cocos. La semana pasada las coruñesas ya perdieron ante este equipo, aunque después se tomaron al revancha al ganarle en el momento decisivo, en el duelo por la tercera posición.

De lo que ocurra en estos tres encuentros de hoy, dependerán buena parte de las opciones del CRAT. En el grupo A el Majadahonda se batirá con el Sanse Scrum, el Complutense Cisneros y el Jabatos Móstoles —grupo madrileño— y en el B, el Sant Cugat se medirá al Universidad de Sevilla, al Turia y al Olímpico de Pozuelo. Para las coruñesas es fundamental ganar al menos o al Eibar o al Cocos para tener un mejor cruce en la jornada de mañana domingo en los cuartos de final. A partir de ahí, ya cada partido será una final y entrarán muchos factores en juego que decidirán el título para unos y otros. Pase lo que pase, ya es una temporada histórica para el CRAT y quiere despedirla antes de las vacaciones con el mejor de los sabores de boca.