Mateo García, oro sub 20 en 400 libres con récord gallego

Mateo García (CN Arteixo) batió su segundo récord gallego durante el Campeonato de España de natación que terminó ayer en Palma de Mallorca. El coruñés sumó al de 800 metros de dos días antes —prueba en la que fue plata absoluta y oro sub 20— el logrado ayer en los 400 libres, distancia en la que rebajó la marca que él mismo poseía para dejarla en 3.54.87. García, que se colgó el oro sub 20, se quedó por la mañana fuera de la final A por escasas décimas. Por la tarde demostró que tenía un sitio en ella, con los mejores especialistas nacionales, al ganar la final B con contundencia y con la nueva plusmarca autonómica. Paula Otero, que no logró mínima olímpica ni en 800 ni en 1.500, se dio de baja en 400.