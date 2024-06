El Barça, con el coruñés Alabart, campeón de liga.

El Barça se proclamó campeón de la OK Liga masculina tras ganar al Noia por 1-5 en el cuarto partido de la final del play off. El coruñés Ignacio Alabart tuvo un papel destacado al anotar dos goles, supliendo la baja de Pau Bargalló, todavía convaleciente del neumotórax que sufrió en el segundo partido frente al Noia. Fin de ciclo en el Barça con las despedidas del propio Bargalló, João Rodrigues y el técnico Edu Castro, que se van al Benfica; y Sergi Panadero, que se retira.