El CDM se despide de sus capitanes Hugo García y Javi Jurado

Cambio de guardia en el CDM. En el Torneo Internacional Compañía de María se escenificó el sábado, en el tradicional partido entre la actual plantilla del equipo contra exjugadores del club, la despedida de los capitanes Hugo García y Javi Jurado. Los dos veteranos del curso pasado y últimos representantes de su generación, cuelgan los patines con los deberes hechos después de haber conseguido el ascenso y devuelto al equipo a la OK Plata masculina.

El coruñés Hugo García, de 34 años, llegó al conjunto colegial en 2013 tras haber pasado por el Liceo y el Borbolla. Luchó por llevar al Compañía a categoría nacional, quedándose a las puertas del ascenso a Primera División hasta en tres ocasiones. Con la reestructuración de categorías, en la 2018-19 por fin disputaría la OK Bronce y al año siguiente, la OK Plata. Fue el momento en el que se incorporó al club el madrileño Javi Jurado, de 35 años, procedente del Asturhockey, con una doble función, jugador y entrenador de base, donde en la actualidad acumula éxito tras éxito.

Ese año estuvieron a punto de hacer historia y ascender a la OK Liga, pero la pandemia paró la competición cuando iban cuartos, a solo dos puntos del primero. Después llegaron temporadas más duras. En la siguiente no pudieron evitar el descenso, aunque se conservó la plaza vía ascenso del filial en la OK Bronce. Aguantaron otros dos cursos, pero al final del 2022-23 bajaron. Solo han necesitado un año para volver como campeones de una Bronce en la que solo perdieron un partido. Ahora el turno para disfrutarlo y luchar por mantener la plaza será para los jóvenes.