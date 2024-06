Último tren hacia París para Yulenmis Aguilar

Yulenmis Aguilar participa este fin de semana en La Nucía (Alicante) en su primer Campeonato de España como atleta nacional. En los anteriores, ganó con mucha superioridad, pero sus marcas no podían ser consideradas para subir al podio porque todavía competía bajo la bandera de su país natal, Cuba. Ahora, tras recibir la carta de naturaleza y debutar con la selección en el pasado Campeonato de Europa —donde le mermó una enfermedad y se quedó a las puertas de la final—, aspira incluso a representar a España en los Juegos de París 2024. El objetivo, sin embargo, se ha complicado más de lo que esperaba. Una inoportuna lesión de hombro frenó su preparación y ahora se aferra a la esperanza de clasificarse vía ranking World Athletics en el que ocupa la posición 32, la última que da billete olímpico. Ganar el oro el domingo por encima de 60 metros le haría subir muchos puestos.

“Ella se quedó a 10 centímetros de la mínima A, que es de 64 metros”, explica Raimundo Fernández, su entrenador. “Solo seis atletas en todo el mundo la consiguieron”, continúa, “entonces su siguiente opción es clasificarse vía ranking World Athletics, que es un sistema que se inventó su presidente”. El técnico coruñés critica este proceso. “Para conseguir los puntos hay que ir a determinadas competiciones, la mayor parte en Europa. Y Yulenmis no pudo ir porque estaba lesionada. Entonces se da la contradicción de que ella, con una marca de 63,90, está la 32 del ranking, el último puesto que da clasificación, y chicas que solo lanzaron 56 y 57 metros, están por delante”, se queja.

En condiciones normales, su pupila, asentada en Oleiros desde finales de 2020, iría a por la mínima A, la clasificación directa, para no tener que hacer sumas ni echar cuentas. Pero lleva nueve semanas sin casi poder entrenar. “El brazo ha ido perdiendo poco a poco la tensión. Llega un punto que no se sabes qué hacer porque si entrenas se lastima y si no entrenas, pierde la fuerza”. Con ese panorama, calcula que la única bala que le queda es el domingo, día de la competición en el Campeonato de España, se lleve el título con una marca por encima de los 60 metros. “Eso le daría muchos puntos para subir en el ranking... aunque este fin de semana también hay nacionales en otros muchos países”. El mismo domingo a la noche, además, es el momento en el que se cierra la clasificación, por lo que no habría mucho suspense. Si lo consigue, tendrá cuatro semanas para recuperar al máximo el hombro. Y si no... “hay vida más allá de los Juegos Olímpicos y no hay que obsesionarse”.

