Hugo Mareque ya prepara el Europeo sub 17

Hugo Mareque ya se encuentra en el CAR de Sant Cugat donde las selecciones españolas sub 17, tanto la masculina como la femenina, están preparando el Campeonato de Europa de la categoría que se disputará del 14 al 20 de julio en Olot. El jugador de Compañía de María entró en la lista definitiva del seleccionador y toma el relevo de Jacobo Copa, que siendo parte del Dominicos se proclamó bicampeón continental sub 17. Un título sumó su compañero Bruno Saavedra. Mareque, la próxima perla del hockey gallego, es todavía juvenil y ya debutó este año en la OK Bronce, en la que marcó 15 goles.