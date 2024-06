Carballeira y Alabart se van al Mundial

Pon un coruñés en tu equipo. César Carballeira e Ignacio Alabart disputarán los World Skate Games en Novara (Italia). Los dos jugadores nacidos en la ciudad en 1996, de Liceo y Barça respectivamente, forman parte de la última convocatoria de Guillem Cabestany, el seleccionador español, que abandonará el cargo cuando termine dicha competición que se celebra del 16 al 22 de septiembre. No ha arriesgado el nuevo entrenador del Calafell para esta llamada y la lista está formada por cinco miembros del conjunto azulgrana (además de Alabart irán Pau Bargalló, Carles Grau, Xavi Barroso y Marc Grau); tres del Reus (Cándid Ballart, Martí Casas y Sergi Aragonés) y uno del Liceo y del Benfica (Nil Roca). Son los mismos que disputaron el último Europeo que ganó España con la única novedad de Alabart. Se echan en falta algunos nombres como el del también coruñés y liceísta David Torres, que aunque estuvo lesionado, hizo una gran segunda vuelta y brilló especialmente en el play off (12 goles en 7 partidos). Pero también algún jugador del Noia, que fue el segundo clasificado de la liga regular y se clasificó para la final del play off en la que plantó cara a un Barcelona que levantó un nuevo título en su palmarés.

Ignacio Alabart no se pierde unos World Skate Games desde su creación en 2017. En esa primera edición, celebrada en Nanjing (China), se proclamó campeón junto al equipo español —con el también coruñés Eduard Lamas en sus filas—. Dos años después, en Barcelona 2019, se colgó la medalla de bronce —con Lamas como compañero—. En 2021, la pandemia impidió que San Juan acogiese la competición, que se pospuso un año hasta 2022. Alabart estuvo allí —también David Torres—, pero el conjunto nacional decepcionó al quedarse no solo fuera de las medallas, sino que no alcanzó ni siquiera las semifinales en su peor resultado mundialista.

Para César Carballeira, un fijo en las últimas convocatorias, serán sus primeros World Skate Games, una especie de Juegos Olímpicos que engloban a los deportes de ruedas (patinaje velocidad, patinaje artístico, en línea...). El liceísta es doble campeón de Europa y también estuvo en la pasada Copa de las Naciones que se perdió Alabart por lesión —precisamente fue sustituido a última hora por David Torres—. La selección española busca recuperar el estatus que perdió hace dos años en San Juan (Argentina). España, que firmó una década prácticamente perfecta con cinco títulos mundiales consecutivos (2005, 2007, 2009, 2011 y 2013), reinó por última vez en 2017. La defensora del trono es la selección de Argentina, que triunfó delante de su público en el Aldo Cantoni.

César Carballeira, con el trofeo de campeón de Europa. / La Opinión

En Novara el hockey sobre patines coruñés aportará cuatro representantes. Además de César Carballeira e Ignacio Alabart en la selección española absoluta masculina también ha sido convocada María Sanjurjo (Fraga) para la absoluta femenina, además de Jacobo Copa, del Dominicos y que el próximo curso jugará en el Liceo, para la sub 19. La aportación de la ciudad a los combinados nacionales de este verano se completa con Hugo Mareque (Compañía de María), que ya está en Sant Cugat con la sub 17 para preparar el Campeonato de Europa de la categoría.

España, en el mismo grupo que Italia y Francia, con Argentina y Portugal por la otra parte del cuadro

Las selecciones españolas ya conocen sus rivales en los World Skate Games de Novara (Italia) después de que ayer se realizara el sorteo de grupos para las tres competiciones en liza. En el caso del combinado absoluto masculino, que competirá del 16 a 22 de septiembre con los coruñeses César Carballeira e Ignacio Alabart en sus filas, quedó encuadrado en el grupo B junto a la anfitriona Italia, Francia —su verdugo en los penaltis en los cuartos de final del último Mundial, el de 2022 en San Juan— y Chile. Por la otra parte del grupo irán las dos grandes favoritas, Argentina y Portugal, que se medirán a Angola y a Estados Unidos en la fase de grupos. En la competición sénior femenina, que se desarrollará del 16 al 21, España, con la coruñesa María Sanjurjo, se enfrentará a Italia, Chile e Inglaterra en el grupo B, mientras que el A lo compondrán Argentina, Portugal, Francia y Colombia. Antes, del 8 al 14, saltará a la pista el equipo nacional sub 19, que contará con el también coruñés Jacobo Copa, con Argentina, Chile y Suiza como rivales en el grupo A. En el B marcharán Italia, Portugal, Francia y Colombia. Ahora falta por conocerse el calendario completo de partidos así como los horarios de los mismos.