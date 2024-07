La marea naranja examina el Coliseum

La ilusión que genera la llegada del Leyma a la ACB fue de nuevo palpable en la jornada de puertas abiertas que organizó ayer el club para descubrir el Coliseum a sus aficionados —hoy habrá una nueva oportunidad—. A unos minutos para la apertura, a las cuatro de una tarde de playa, ya eran numerosos los aficionados que se agolpaban en el exterior de la nueva casa naranja, donde les dio la bienvenida el trofeo de campeones de la LEB Oro. Después Javier Rodríguez, director de la instalación, ofreció un tour para que los futuros socios conociesen el pabellón y pudiesen elegir mejor la ubicación que más se adapte a sus necesidades y a sus bolsillos. Con la complejidad de adaptar la circunferencia de las gradas al rectángulo de la pista, el recinto pasó el filtro de la ACB y ahora también el de la marea naranja, que a partir del día 16 ya podrá renovar sus abonos.

Jorge Vizcaíno y Mari Ángeles Aguilar fueron dos de ellos. Él, socio desde hace cuatro años. Ella, una aficionada más ocasional. “Me da un poco de pena el cambio porque el Palacio al fin y al cabo estaba más integrado con el resto de la ciudad y podía ir andando desde casa. Para venir aquí tendré que hacerlo en coche, moto o autobús, un poco más incómodo”, indica Vizcaíno, que también valora lo positivo del traslado: “El mayor aforo ha permitido bajar el precio de los abonos y también hace ilusión llenar un pabellón así”. “A Coruña es una ciudad grande y se merece un equipo en ACB, tiene un gran potencial”, añade. Por eso, tras la visita al Coliseum, no se lo pensará y ya tiene fichado su sitio: “El día 16 estaré a primera hora en el ordenador para reservar mi asiento”. “Yo me lo estoy pensando”, indica Aguilar. “A ver si se deja liar”, responde Vizcaíno.

Javier Rodríguez fue el encargado de solucionar las dudas de los aficionados del Leyma, que comprobaron de primera mano la visibilidad —haciendo un ejercicio de imaginación porque donde tiene que estar la pista se montaba el escenario para el concierto de Ricky Martin— desde todas las zonas, central, lateral y fondo; y todas las alturas, tendido bajo, medio y alto y anfiteatro, que no recomendó para aquellos que sufran vértigo o tengan niños pequeños movidos. La ubicación de los baños es otro de las factores que indicó que hay que tener en cuenta. “¿Llenaremos?”, le preguntaba uno de los asistentes al final de la visita. “Claro que sí, habrá 17 llenos. Bueno, 18 con un amistoso”, contestaba con optimismo. La emoción, un mes y medio después del ascenso, sigue por las nubes. Tanto que otro de los aficionados que realizó el tour le puso la guinda al momento: “¡Y el play off, no te olvides del play off!”

Vinculan al equipo a ilustres veteranos

Después de semanas sin un solo rumor de jugadores vinculados al Leyma, en las últimas horas se han multiplicado los nombres a través de páginas especializadas como encestando y piratasdelbasket. A falta de confirmación oficial, hay dos, ambos ilustres veteranos de la categoría, cuyo fichaje es un hecho, incluso con mensajes públicos en la red social X con miembros de la plantilla que consiguió el ascenso como Goran Huskic. Es el caso de Augusto Lima, que coincidió con el pívot serbio y con el entrenador Diego Epifanio en San Pablo Burgos. El pívot brasileño, de 32 años, ya se despidió del Unicaja, con el que ha jugado las dos últimas temporadas en las que una grave lesión de rodilla mermó su rendimiento. Es un caso parecido al de Trey Thompkins. El ala pívot estadounidense, ex del Madrid y de 34 años, llega desde el Estrella Roja de Belgrado. Otros de los jugadores que han sido vinculados son el lituano Mindaugas Kuzminskas, alero de 34 años con pasado incluso en la NBA, y el canadiense Philip Scrubb, de 31 años y que estuvo en el Obradoiro. Los cuatro, por encima de los 30 años. A la espera de la confirmación de los renovados, el perfil de las incorporaciones parece claro: veterano y con muchas horas de vuelo. El Leyma no quiere pagar la novatada en su debut en la ACB.

Alejandro Galán firma con el Obradoiro

Fue uno de los artífices del ascenso y, por tanto, una de las piezas más codiciadas del mercado de la LEB Oro. Ayer se confirmó la noticia: Alejandro Galán firma con el Obradoiro. El ala pívot extremeño hace las maletas para mudarse a menos de cien kilómetros de A Coruña, a un club santiagués que, descendido de la ACB, quiere recuperar cuanto antes la categoría. Galán llegó al Leyma tras perder la confianza al no contar con minutos en la ACB con el Bilbao Basket y tras pasar por el Alicante. Como naranja fue claramente de menos a más, ya terminando a muy buen nivel su primera temporada y siendo crucial por su trabajo defensivo en la segunda. “Después de este tiempo defendiendo nuestra camiseta y nuestro escudo, y tras una temporada histórica, queremos desearte toda la suerte del mundo en tu nuevo destino junto a nuestros vecinos”, le despidió el club.

