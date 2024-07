La campeona del mundo hace escala en Riazor antes de los Juegos de París teñida de blanquiazul

Casi cuatro años después, la selección española femenina volverá a pisar Riazor. Muchas cosas han cambiado desde aquel mes de octubre de 2019, tiempo suficiente para que la generación de las Irene Paredes, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso se coronara campeona del mundo y para que hayan empezado a asomar otras futbolistas que probablemente en aquella cita contra Azerbaiyán vieron desde la grada a las que ahora son sus compañeras.

Porque en esta selección de Montse Tomé que afronta esta tarde (19.00 horas) ante Bélgica su última prueba antes de los Juegos Olímpicos de París, con el billete para la Eurocopa del año que viene ya en el bolsillo, hay cuatro exdeportivistas. Teresa Abelleira, Misa Rodríguez, María Méndez y Athenea del Castillo formaban parte de aquel Dépor Abanca de la temporada 2019-20 que enamoró en su estreno en la Primera División antes de que la pandemia del COVID pusiera todo patas arriba. Entonces soñaban con la selección absoluta y ahora son habituales de las convocatorias.

Tres de ellas —Tere, Misa y Athenea— son campeonas del mundo y ahora buscarán repetir el éxito de Australia y Nueva Zelanda con la medalla de oro en los Juegos de París. La selección parte como una de las principales favoritas y quizá también como el rival a batir, como demostró su reciente derrota contra la República Checa.

Fue un aviso antes de la cita olímpica y en el penúltimo compromiso de la fase de clasificación para la Eurocopa del año que viene en Suiza. El último será esta tarde en Riazor contra Bélgica, con el billete ya sellado y el objetivo de quitarse el mal sabor de boca de ese tropiezo contra las checas antes de poner rumbo a París. “Ahora somos el equipo a batir, todos se fijan en nosotras y, para ellas, conseguir competir y puntuar contra nosotras es un éxito. Solo hay que ver cómo celebraba República Checa la victoria. Para nosotras un partido así con una derrota nos duele mucho. Perder nos tiene que dejar un aprendizaje y tenemos que sobreponernos a las situaciones adversas”, reflexionó Montse Tomé antes del compromiso ante Bélgica.

Riazor recibirá de nuevo a la selección femenina después de una cita que en 2019 fue histórica. Los 10.444 espectadores que aquel 4 de octubre estuvieron en las gradas establecieron un récord de asistencia que después iría elevándose. Esta tarde podría caer de nuevo. “Desde que posamos un pie en Coruña hemos tenido a gente esperándonos y gente cerca. Además recuerdo que en 2019 jugamos aquí contra Azerbaiyán, y por aquel entonces creo que con alrededor de 10.000 espectadores batíamos el récord de espectadores”, recordó Tomé.

Teresa Abelleira: “Al Dépor le debo gran parte de la jugadora que soy”

El regreso de la selección femenina a Riazor supondrá también la vuelta a la ciudad de cuatro jugadoras que formaron parte del Deportivo Abanca. Además de Misa, Athenea y María Méndez, volverá a pisar el estadio coruñés Teresa Abelleira, integrante de la plantilla original con la que arrancó el proyecto femenino blanquiazul en el año 2016. “Cuando entré por la puerta del estadio me vinieron muy buenos recuerdos. Mis cuatro años en A Coruña fueron increíbles. Es una suerte haber llevado la camiseta del Dépor y venir a jugar con la selección española es una alegría inmensa”, reconoció la pontevedresa, que en 2020 dio el salto al Real Madrid. Abelleira fue una de aquellas jugadoras jóvenes que el Deportivo reclutó por la geografía gallega y que de la mano de Manu Sánchez lograrían el ascenso en 2019. La centrocampista reconoció la influencia que tuvo el Dépor en su carrera. “Aquí fue donde por primera vez me sentí profesional. Llegué muy pequeña, con 16 años, y me fui habiendo debutado en Primera División, siendo una jugadora mucho más madura. Me dieron mucha confianza, me apoyaron un montón y le debo gran parte de la jugadora que soy”, admitió sobre su etapa como blanquiazul.