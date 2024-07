Tato Ferruccio: “Esto es todo o nada, el Liceo es un club muy ganador y lo volverá a ser”

¿Tiene ya ganas de arrancar?

Sí, bueno, como ya pasó un mes y algo siempre tienes esas ganas de volver. El club ahí ha hecho un lindo equipo. Lleva gente joven. Por mi parte también estoy motivado. Tengo ganas de empezar, pero aprovechando el descanso que hace bien, luego los años son largos.

¿También cuando la familia está lejos se nota, no?

La familia es fundamental en el estado mental de un jugador. Más una persona como yo que soy súper familiar y de contacto. Estos años la distancia me ha hecho fuerte, pero nunca me ablandó el corazón. Creo que el Liceo va a hacer que esto vuelva a crecer y a ablandarse un poco más. Se habla mucho del cariño que da tanto la ciudad como la gente. Creo que mi personalidad encajará perfecta.

¿Cómo se gestó el fichaje?

Ya hubo interés hace algunos años. Siempre intenté ser lo más claro posible porque a mí siempre me ha gustado el Liceo y es un club grande. De chico lo conocía y es casi como un sueño. Pero mi realidad cuando crecí ha sido que me he encontrado en Portugal, donde me adapté y la liga me gustaba mucho. Tenía también un tema con los papeles y me sentía bastante a gusto. A veces a uno le cuesta salir de su zona de confort, pero ya han sido seis años. Se llegó a un ciclo y este cambio para esta nueva liga va a ser beneficioso para mí y para el club. Todos tenemos esa energía de crecimiento, yo de querer ganar y también el Liceo de querer hacerlo. Estamos por trabajar para que eso suceda.

¿Qué es lo que más le atrae?

Primero que nada ya sabía desde un principio que estaban muy metidos en hacer un lindo equipo y empezar a trabajar las cosas desde pronto. Eso habla mucho de las ganas del club y del querer ganar. Esa ambición se contagia, es una ambición que yo también tengo. Estamos armando un equipo con una buena base. Luego la ciudad la conozco de antemano porque he ido ya por otros partidos y es hermosa. Me atrae un poco todo, tanto lo que tiene que ver con el deporte como con la ciudad. Ahí siempre se sintió la localía de la gente y eso atrae mucho. Yo vengo en lo hockeístico a ganar. Y el Liceo creo que también tiene ganas de eso. Cuando se juntan potencias así con ambición y deseo, no se puede tener malas sensaciones y uno va con lo mejor.

Por aquí han pasado varios argentinos. ¿Habló con alguno de qué se puede encontrar?

Sí, he hablado con bastantes jugadores que han pasado por el Liceo. También soy muy amigo de Platero; Ciocale es amigo de toda la vida... Franco siempre dice que ama la ciudad. Con la gente que tengo amistad, sobre el Liceo, siempre han sido palabras lindas.

¿Ha hablado con Juan Copa de qué espera de usted?

Con Juan tuve la oportunidad de hablar años atrás y conozco cómo es su juego y cómo piensa. Antes de venir a Argentina tuve la oportunidad de tomar un café con él y charlar. Un poquito sobre todo lo que se espera y la forma de trabajo. Tuvimos la oportunidad de ponernos al corriente y cuando arranquemos la pretemporada tendremos tiempo para pulir las cosas.

¿Qué diferencias espera entre la liga portuguesa y la española?

Hace seis años que estoy en el hockey portugués y hemos tenido muchos partidos con equipos españoles. La competición de aquí sé que es bastante dura, sé que también es un poco diferente a Portugal. Siempre que voy a un vestuario nuevo, lo hago con una mente bastante abierta para tratar de adaptarme y aportar lo mío. Así sacar el mayor beneficio que se puede. Sé que estos años en Portugal han formado una clase de jugador que se adapta a todo. España tiene un estilo bastante rudo, las localías son muy fuertes. Voy con la cabeza abierta para ver qué pasa pero predispuesto a todo y a intentar crecer.

Habla de ganar títulos. ¿Es usted ambicioso?

Es que esto es todo o nada, esa es mi mentalidad desde chico. Siempre he sido ganar, ganar y volver a ganar. Y cuando no, ver los errores para aprender de ello. En Portugal he aprendido que es muy difícil hacerlo. Aquí en Argentina he tenido la suerte de ser muy ganador. Pero estos años costó mucho. En Tomar cuando lo logramos fue una locura. Fue un alimento al alma y a la ambición y el trabajo construido desde atrás. Espero y siento que en este club hay ambición y estaremos juntos para dejar al Liceo lo más alto posible. Es un club muy ganador y tiene que volver a serlo.

¿Cómo es la escuela argentina en la que usted se formó?

Es muy diferente. Tiene sus cosas buenas y malas. Yo desde mi aprendizaje, desde chico, ahora no es tan fuerte, pero desde chico nosotros no nos sacábamos los patines para nada. Los clubes aquí son camping, entonces estás todo el tiempo ahí metido con tus amigos. Llegas a casa a dormir y al día siguiente vuelves a dormir. No era algo con horarios, lo hacías todo el día, era diversión y era solo jugar. Desde chico fue todo hockey y cuando uno crece empieza a entender qué quiere para su vida. Yo lo descubrí desde chico. Siempre quise jugar al hockey toda mi vida. Me inculcaron los valores de mi club, que era ganar siempre, sacrificarse y jugar con el corazón. Eso lo he venido haciendo hasta ahora con mis 26 años. Les leyes inquebrantables de mi corazón era corazón, garra, diversión y ganar. Cuando uno llega a Europa aprende a convertirse en ese profesional que se toma el deporte como una disciplina y todo lo que conlleva.

¿Todavía queda tiempo para divertirse cuando uno es profesional?

Yo es que me divierto siempre. Siempre. Es mi forma de ser. Siempre intento encontrarle lo lindo a esto y amándolo como si fuera un niño. Trabajando como si fuera un profesional también. Siempre se intenta sentir ambas satisfacciones. A veces sale bien y a veces sale mal. Pero uno intenta siempre divertir.

¿Cómo empezó en el hockey?

San Juan es la joya del hockey en Argentina. Aquí se hace hockey desde muy chico. Mi papá era profesor de educación física y arquero. Mi madre también era una gran aficionada. Ella me llevó a mi primer club, primero con dos añitos por diversión, y a los tres empecé en una escuela. Y ahí comenzó todo. Me pusieron el patín y el palo y no quise nada más.

¿De dónde nace el Tato?

(Se ríe). El Tato es un apodo que me puso mi hermana, que es algo mayor que yo. Mi nombre no le salía y ella siempre me decía Tato. Así que ahí me quedó y ahora seguimos con el apodo. Quedó para siempre. Si me llaman Franco... es que algo malo me mandé.

Suscríbete para seguir leyendo