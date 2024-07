Laia Juan: “Necesitaba cambiar de aires a nivel personal”

Laia Juan es la primera cara nueva de la segunda temporada en la historia del Hockey Club Coruña Femenino. La joven jugadora, que en septiembre cumplirá 20 años, llega del Palau, con el que acaba de ganar la OK Liga, con ganas de crecer con el equipo en busca de nuevos retos y desafíos.

¿Qué le atrajo del proyecto del HC Coruña para venir a jugar aquí?

Yo sabía que me iba a ir del Palau y quería seguir en un equipo competitivo. Creo que en A Coruña llevan años haciendo las cosas muy bien, ya desde que eran el Liceo. Hablé con Stanis y todo fueron facilidades. A partir de ahí, fue la opción que más me ilusionó para poder irme de casa. Era una preferencia a nivel personal para poder centrarme lo máximo posible en el hockey.

Sale del Palau, con el que acaba de ser campeona de liga la pasada temporada. ¿Cómo afronta este nuevo reto?

Necesitaba cambiar de aires a nivel personal. No tenía ningún problema con mis compañeras, pero a nivel individual necesitaba nuevos objetivos. Colectivamente, no es el equipo de Palau, pero pienso que tenemos un equipo que va a ser muy competitivo.

¿Cómo la convenció Stanis?

Pregunté a mucha gente y siempre me han hablado muy bien de él. Se puede ver que saca la mejor versión de las jugadoras. Eso es lo que más me llamó la atención, quiero ver si me puede ayudar a acabar de explotar.

¿Quiza el objetivo aquí es menos ambicioso que en el Palau?

Sobre todo, a nivel personal quiero intentar tener un poco más de protagonismo en un equipo competitivo, no tanto un segundo plano. Quiero acabar de formarme como jugadora y aportar lo máximo posible para luchar por todo. Creo que tendremos equipo para hacerlo.

El club acaba de renovar a todas las jugadoras de la plantilla del año pasada y usted es el primer refuerzo. ¿Es esa estabilidad un aliciente para triunfar aquí?

Esa era otra de las cosas que me llamó la atención para venir aquí. Conozco a muchas de las jugadoras. Sabía que me iba de Palau, donde llevaba muchos años estando muy bien con un grupo muy bueno. Encontrar otro vestuario así era una de las cosas que yo quería. No solo a nivel deportivo. Si hay un buen grupo, las cosas saldrán mejor en los momentos más difíciles De esta manera, creo que será todo mucho más fácil.

¿Qué virtudes suyas cree que podrá destacar más en Riazor?

Yo me definiría como una jugadora con capacidad técnica, con visión táctica. Si me lo propongo, también puedo tener gol. Dentro de Palau hay siempre las ganas de competir y de exigirte al máximo, tanto en los partidos como en todos los entrenamientos. Creo que es una cosa que yo puedo aportar al equipo. Se trata de querer ganar todos los partidos, porque pienso que tenemos equipo para competir en cada una de las jornadas.