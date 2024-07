Javi Vega, excapitán del Leyma: “Lima es una de las gangas del mercado”

“El Leyma va a tener muchas variantes de juego con los pívots que tiene”, avanza el excapitán, Javi Vega. El madrileño compartió vestuario y juego interior con Augusto Lima y Goran Huskic en San Pablo Burgos, donde estuvieron a las órdenes de Epi y, luego, ganaron una Champions League. El hispanobrasileño y el serbio volverán a compartir postes y tableros en ACB. Lo harán, además, con el poderío físico de Atoumane Diagne. Vega confía en este trío de garantías para el estreno en la élite.

Augusto Lima, en su etapa en San Pablo Burgos. / EFE

“Lima es un currante, tiene como meta volver a ese alto nivel que es capaz de dar y creo que A Coruña es una buena oportunidad para él”, avala Javi Vega. El excapitán naranja tiene claro que el Leyma se lleva a “una de las gangas del mercado” con la incorporación del Augusto Lima. “A lo mejor viene en horas bajas por la lesión y necesita retomar el buen juego”, estima, convencido de que la afición disfrutará de su mejor versión en el Coliseum.

A falta de que el club haga oficial el fichaje, atado desde hace semanas, Lima replicará con Huskic el dúo letal que triunfó en San Pablo. “Goran ya conoce la ACB, en Burgos estuvo entre los 20 más valorados y es un pívot que marca la diferencia”, recuerda Vega, que compartió éxitos con ellos en su etapa en el cuadro de Miraflores.

A la experiencia y veteranía de Lima y Huskic, que volverán a compartir vestuario a las órdenes de Epi, se sumará el poderío físico de Diagne. El pívot senegalés vivirá su primera campaña completa en la máxima categoría, después de los esporádicos minutos que disputó con el Barça cuando militaba en el filial. “Atou es una bestia, yo creo que con el piso que tiene lo puede hacer muy bien en ACB. Es de esos jugadores que cuanto más arriba y mejor rodeado esté, mejor juega”, aventura el alapívot madrileño.

Vega cree que los tres serán una bendición para Epifanio. “Tanto Atou como Lima te ofrecen ese juego de pick and roll. Luego, Huskic te aporta ese juego en poste bajo. Además, es muy listo y sabe adaptarse perfectamente, creo que en ataque no tendrá problemas”, concluye. Confía en que la adaptación al ritmo y a las exigencias físicas de la ACB no serán un problema.

“Me da pena decir que, justo el año que me fui, se ascendió”

Javi Vega se llevó una doble alegría en el final del curso pasado. El ex capitán naranja celebró el ascenso con Força Lleida en el playoff y, antes, festejó en la distancia el de la familia naranja. “Me da pena decir que, justo el año que me fui, se ascendió a ACB”, se sincera el jugador madrileño, que vivió durante varias promociones de ascenso amargas con la camiseta naranja. Matiza que haber logrado el objetivo con Lleida en la misma temporada supuso una doble alegría. “Como ascendí por el otro lado, pues estoy igual de feliz que si lo hubiese conseguido con los compañeros de A Coruña”, señala. Tras una campaña en el conjunto catalán, el alapívot de 36 años acaba de fichar por Cantabria con el objetivo de ayudar a crecer al proyecto de Torrelavega.