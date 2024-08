Enmanuel Reyes, la avanzadilla de la Armada del ‘ring’

Tres asaltos, nuevos minutos de combate y el belga Schelstraete separan a Enmanuel Reyes, español, nacido en Cuba y afincado en A Coruña, de lo que lleva persiguiendo los últimos tres años, de lo que lleva anhelando toda una vida: una medalla olímpica. En su primer combate en París supo resistir ante el insistente Han Xezhuen y se impuso por decisión dividida (4-1) para llegar al combate de hoy (13.08). Es una cita que le puede empezar a dar la gloria y que puede ratificar la sensación de que ha tenido sentido todo lo que ha ocurrido y por todo lo que ha pasado desde su rocambolesca llegada a Europa y desde que tuvo que tragarse la decepción de Tokio.

Reyes Pla arribó sereno a la capital parísina y así ha seguido estos días. El ciclo olímpico le deparó algunas curvas en los meses previos y en sus resultados, pero siempre miró al frente. Sabía que su mayor enemigo y su mayor aliado eran él. Si lograba estar bien, centrado, no tendría rival y lo ha conseguido en la última parte de la preparación. Estuvo demoledor en el Preolímpico, aquí y ahora quiere mostrarse igual. En el estreno en París ante el púgil chino empezó dubitativo. Poco a poco empezó a soltar y destilar el boxeo que lleva dentro. Clase, inteligencia, movilidad... Lo tiene todo para ser campeón olímpico, pero primero debe cerrar hoy una medalla derrotando al contendiente belga y colándose en las semifinales.

En Tokio cayó ante Julio César La Cruz, con quien comparte país de nacimiento, Cuba, en una pelea en la que, a su juicio, mereció ganar. Un escollo en forma de rival que no tendrá en esta ocasión, ya que su compatriota fue, contra todo pronóstico, eliminado en octavos. No tendrá revancha directa Reyes Pla, pero no hay mejor manera de cobrarse aquella afrenta que colgándose una medalla sobre el pecho.

Momento histórico

El boxeo español está a una victoria de hacer historia. Y con cuatro opciones de medalla en París 2024. Enmanuel Reyes es el primero. Ayoub Ghadfa, Rafa Lozano Junior y José Quiles también se la juegan. Todos se asegurarían el bronce si venciesen sus combates. De lograrlo, romperían una racha de 24 años sin presea para un púgil español.

El último, el seleccionador. Rafa Lozano, bronce en Atlanta 1996 y plata en Sídney 2000. Desde entonces, con la miel en los labios; sobre todo en Tokio 2020, donde Enmanuel Reyes y Gabriel Escobar cayeron en cuartos de final con decisiones controvertidas de los jueces.

Dos diplomas olímpicos, ese fue el botín que se llevó a España el equipo de boxeo olímpico. Y ya han asegurado cuatro. Pero quieren más. Así lo dijeron los seis componentes —mayor número de integrantes desde Barcelona 1992, con siete— en entrevistas antes de viajar a París.

Todos coincidían en un objetivo, medalla, e incluso el líder de la expedición, Enmanuel Reyes, pronosticó tres. Y, de momento, va bien encaminado. Solo dos se han quedado por el camino a las primeras de cambio: Laura Fuertes —primera boxeadora española en competir en unos Juegos Olímpicos— y Oier Ibarretxe.

Ayoub Ghadfa

El marbellí sufrió bullying en el colegio y se refugió en los deportes de contacto. Comenzó con el kick boxing y acabó en el boxeo. Trabajó para llegar a París 2024, su ciclo olímpico, con 25 años. Ganó el oro en el Europeo y se plantó en París con un primer combate difícil ante el kazajo Kamshybek Kunkabayev. Venció por decisión dividida tras un tercer asalto ajustado y está a una pelea de cumplir su sueño. Una medalla que se jugará mañana a las 22:24 horas contra el armenio David Chaloyan.

Lozano Junior

El nombre de Rafa Lozano ya es histórico en el boxeo español. Y tras París 2024 podría serlo aún más. Si el ciclo olímpico de Ayoub era este, el de Rafa Lozano Junior apuntaba a los Ángeles 2028. Pero la energía y frescura de su boxeo, unido al trabajo psicológico fuera del ring, le dieron un billete olímpico que no está desaprovechando. Eso sí, está lejos de su objetivo. “Quiero el oro. Voy a ganar”, dijo. De momento, venció en su primer combate dejando una gran impresión con la guardia de zurdo y ahora le tocará jugarse el bronce también mañana a las 16:50 contra el dominicano Junior Alcántara.

José Quiles

En sus segundos Juegos Olímpicos, enfocando toda su preparación a llegar al 100%. Sin lesiones, que lastraron su participación en Tokio. El sorteo no le sonrió al tener que enfrentarse a dos campeones mundiales en sus dos primeros combates. Sin embargo, José Quiles demostró llegar en forma, planteó una dura pelea ante el kazajo Makhmued Sabyrkhan y pasó a cuartos. Ya ha mejorado su participación en Tokio 2020, asegurando un diploma olímpico, y solo el actual campeón mundial Abdumalik Khalokov le separa de asegurarse el bronce en una pelea que se disputará el sábado a las 15:30 horas.