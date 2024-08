Enmanuel Reyes: “Estoy sonriendo encima del ‘ring’, que es lo fundamental”

Primera medalla gallega en estos Juegos. ¿Cómo se siente?

Supercontento. Ya hacía tiempo que no se veía una medalla. Nuestro entrenador, Rafa Lozano, fue el último que se la puso. Ahora sí, gracias a Dios, conseguimos esa apertura. Ayer (por el viernes) mi compañero Ayoub [Ghadfa] consiguió la segunda.

Este año están rompiendo la maldición del boxeo español con las medallas. A usted ya se le resistió en Tokio.

Veníamos haciendo cosas, pero no teníamos el momento de que nos llegara un buen triunfo. Lo he dicho en todos lados, creo que París lo han puesto para el boxeo español. Gracias a Dios hemos logrado el título.

Ya debutó como olímpico en Tokio, pero aquella experiencia no tuvo nada que ver porque no había público y estos ya están siendo unos Juegos completos. ¿Cómo los está viviendo?

En Tokio no disfruté como tenía que disfrutar, pero no fue por el público. Fui con la mente centrada en querer coger la medalla, no en pasármelo bien en la Villa. Aquí sí estoy superbien, me la estoy gozando. Es verdad que el público es fundamental también, hay que ver cómo está de lleno el estadio de boxeo. No pensamos que fuese a estar así. Creíamos que iba a haber público, pero no tanto como en todos los estadios. Hay muchos españoles en el estadio, eso también es bueno. Esa ha sido la clave de estos Juegos Olímpicos.

¿Cree que se está generando una mayor cultural del boxeo en España a raíz del interés que suscita este periplo olímpico?

El boxeo está cogiendo nivel. Antes de la Olimpiada ya había mucha gente, muchos aficionados, mirando bien el boxeo y también practicándolo. Con todo lo que hemos hecho, creo que lo van a practicar muchos más.

Habla de la diferencia mental respecto a Tokio. En París se le ha visto más tranquilo. ¿Qué ha cambiado mentalmente?

Disfrutar. En los otros Juegos no me lo pasé bien. En estos también estoy muy enfocado, pero además estoy disfrutando de la Villa, de mis compañeros y de la competición, algo que no había hecho. Estoy sonriendo encima del ring, que es lo fundamental. Esto hay que disfrutarlo para que todo salga bien.

¿Cómo se sintió al final del combate de cuartos de final con esa victoria unánime y la gente volcada con usted?

Muy contento. Simplemente por el hecho de tener delante al hombre que consiguió la última medalla olímpica del boxeo, el profesor Rafa Lozano. Que él pueda vivir eso y los alumnos a los que entrena den un paso a delante y consigan otra medalla. Estoy muy contento con eso y con el público español, que lo disfrutó de la mejor manera. Ahora, a por la final.

En semifinales tendrá enfrente a un rival que ya conoce.

Sí, ya le ganamos en Italia. No podemos confiarnos porque son unos Juegos Olímpicos y la gente viene aquí a guerrear, pero vamos tranquilos porque ya le ganamos. Sabemos cómo es y lo que tiene. Haremos el trabajo mucho mejor y le daremos más palos que los que le dimos en Italia.

Esta semana dijo que había que sacar a Napoleón de la tumba y prenderle fuego a la torre Eiffel.

Siempre hay que hacer una cosa con el público, no se puede ser tan serio tampoco. Vinimos aquí a guerrear. Napoleón conquistó Europa y nosotros lo vamos a conquistar a él ahora. El boxeo español está en París y vamos a por más.

¿Cómo lo están viviendo desde A Coruña, su hijo y su gimnasio?

El gimnasio, superbien. Mi club me apoya cien por cien, los entrenadores también. Eso es una alegría para ellos, que en su club haya una medalla olímpica. Yo también estoy agradecido porque ellos fueron los que me dieron la oportunidad de entrenar allí. Y mi peque, supercontento cada vez que me llama. Me siento orgulloso porque él pueda ver esto y saber que su papá está en los libros de historia de los Juegos Olímpicos. Ese era mi objetivo.

¿Seguirá los pasos de su padre en el ‘ring’?

No, (se ríe). Ya boxeo yo solo, él que estudie bastante.