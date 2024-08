Carlos Arévalo: “Siempre vamos a luchar por el oro, es el motivo por el que nos preparamos”

Carlos Arévalo (Betanzos, 1993) busca en los Juegos Olímpicos de París repetir o mejorar la plata que obtuvo en Tokio en el K4-500 junto a Saúl Craviotto, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. El betanceiro mantiene la ilusión ante su segunda cita olímpica, en la que tratará de conseguir una medalla de oro que va a estar muy cara por la alta competencia del resto de países aspirantes. Tras proclamarse campeón del mundo de K1-200 y de K4-500 en 2002, el año pasado el cuarteto fue séptimo en el Mundial, a apenas unas centésimas del podio. En París busca una medalla que ofrecer a sus compañeros en el Ejército y también a los vecinos de Betanzos el próximo día 15, cuando dará el pregón de las fiestas de San Roque.

¿Cómo llevó los últimos entrenamientos antes de viajar a París?

Cada vez eran más tensos, más duros. Ya se iba acercando el objetivo y estábamos afinando el tiro. Había que buscar esas buenas sensaciones y esos últimos entrenamientos. Acabábamos justo un período de carga muy potente, el último, en el que sacamos muy buenas sesiones, en K2 como en K4. Quedaba afinar el 500 y prepararse para hacer cuatro muy buenos.

Van a tener una competencia feroz en los Juegos.

Los Juegos Olímpicos son la prueba de mayor nivel que existe. Todo el mundo llega en su mejor momento. Yo voy con lo mejor que tengo y a ganarlo todo. Me encuentro muy bien, muy fuerte. Mis compañeros, igual. Los tiempos están saliendo. Siempre está la incertidumbre de cómo va a ser, cómo van a estar nuestros rivales. Pero lo que está en nuestra mano está más que trabajado y más que visto con el cronómetro. Sabemos los tiempos en los que nos movemos. Solo hay que llegar allí volver a hacer una vez más lo que hacemos todos los días en el entrenamiento.

Esas décimas de segundo les alejaron del podio en el Mundial del año pasado.

Sí, por supuesto. A nivel mundial se ha apretado más todo en los K4, cada vez hay más nivel en todos los países. Las cosas están mucho más ajustadas y se manejan en décimas. Sabemos que Alemania, Hungría, Ucrania o Australia están muy potentes. A ver cómo va todo.

¿Ya tuvieron la oportunidad de probar las instalaciones de París?

Después del Mundial del año pasado fuimos como a una Copa del Mundo, justo en la pista de los Juegos Olímpicos. Es bastante cómoda. Ahora, depende mucho de las condiciones del viento, cómo se monten las gradas y cómo incluyen otras cosas que nos pueden cambiar un poco la regata.

Estos son sus segundos Juegos. ¿Cómo gestiona la presión?

Los nervios son los mismos. Antes, eran nervios por lo que me iba a encontrar. Pero ahora, siguen ahí porque te preparan para la competición. Es el nerviosismo por competir lo que te lleva a sacar tu mejor versión.

¿Resulta difícil centrarse en el agua y en el kayak y evadirse de lo que envuelve a la competición?

Te cambia un poco la percepción porque estás rodeado de los mejores deportistas del mundo. Pero eso hay que dejarlo aparte, somos profesionales y es una cosa que tenemos que manejar. Lo bueno es que no estamos en la villa directamente, sino que nos quedamos en un hotel de concentración y de competición, porque la pista está un poco lejos de París. En cuanto acabe, sí que iremos para la villa olímpica.

Será una adaptación horaria más sencilla que en Tokio.

Tuvimos vuelo directo desde Asturias a París, fue un viaje de lo más cómodo porque llegamos justo a la competición. Viajamos el 3 de agosto (ayer) y empezamos a competir el 6. Es mejor para nosotros porque preferimos apurar más, ir a la competición, sacar los mejores entrenamientos, competir y listo. No hace falta aclimatarse porque es muy parecido a lo que podemos tener en España, así que no hay ninguna sorpresa a la vista.

Repite escuadrón con Craviotto, Cooper y Rodrigo Germade.

Somos un engranaje que funciona muy bien. Los resultados de estos años hablan por nosotros en este segundo ciclo. Tengo confianza absoluta en que lo vamos a hacer bien y que cada uno va a dar lo mejor de sí mismo. Vamos a llegar allí en el mejor momento de nuestra carrera deportiva.

Se tiene que notar tanto dentro como fuera del kayak.

El buen rollo transmite buenos entrenamientos. Como equipo lo pasamos muy bien, nos conocemos. Son los pequeños detalles que marcan la competición.

¿Cómo varía afrontar una regata solo y hacerlo con tres compañeros más en la piragua?

La dificultad es la misma. El barco de equipo representa el potencial de un país, necesita a cuatro palistas muy fuertes que tengan la sincronización y el equilibrio suficientes. Una medalla en cualquier modalidad es dificilísima, pero lo más difícil del K4 es sacar a cuatro personas con un nivel altísimo para tener un rendimiento tan potente.

¿Cuál es su objetivo?

Siempre vamos a luchar por el oro. Es el motivo por el que nos preparamos y no firmamos otra cosa. Conseguir ese oro para España es lo más bonito y lo más grande a lo que podemos aspirar. Está en nuestra mano y es a por lo que vamos.

¿Cómo ha compaginado la carrera militar con la deportiva?

Tengo muchas facilidades ahora que se acercan los Juegos. Normalmente, en mi trabajo me dedico a dar charlas en colegios e institutos para abrir el mundo militar y el deportivo a chavales. Luego, participo y apoyo a nuestro regimiento en los temas deportivos que se realizan en nuestras instalaciones. Mis compañeros son los primeros en apoyarme y en felicitarme. Son mi otra gran familia. Es lo que me ha llevado a ser el deportista que soy hoy en día.

¿Cambiaría la carrera deportiva por la militar o viceversa?

Nunca he tenido que elegir. En las dos hago lo que me gusta: representar a mi país y dar una imagen impresionante de España. Es lo más bonito para mí.

A su regreso tiene que dar el pregón del San Roque en Betanzos.

Sería muy bonito dar el pregón con una medalla. Es una noticia que me encantó. Me llamó la alcaldesa para anunciármelo y no me lo creía. Para un betanceiro, dar el pregón del San Roque es lo más bonito que hay. Creo que me van a temblar más las piernas ese día que en los Juegos Olímpicos. Aterrizo el 12 y el pregón es el 15. Voy a tener que apurar para prepararlo (se ríe).