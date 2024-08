Hugo Mareque: “Hay quien llega a la selección y luego deja el hockey, ahora viene lo importante”

El jugador del Compañía de María, Hugo Mareque, se quedó a una tanda de penaltis de levantar con sus propias manos el Europeo sub 17 con la selección española. El canterano, que esta temporada tuvo más protagonismo en el equipo de OK bronce, estuvo cerca de replicar el éxito continental que consiguieron en ediciones pasadas el coruñés Jacobo Copa o el compostelano Bruno Saavedra.

¿Qué balance hace del Europeo?

Fue una experiencia increíble. No se parece nada a cualquier otra cosa que haya vivido antes el deporte. Fue brutal y ojalá pueda repetirla. Las sensaciones en el primer momento no fueron muy buenas porque todos querían llegar a la final y ser campeones. Acabamos segundos de Europa, algo que a todos los jugadores de mi edad les encantaría vivir.

El entrenador confió en usted como uno de los capitanes.

Cuando llegas a ese punto, lo que estás pensando es en salir y darlo todo. Las connotaciones del público, estar en un Europeo y todo eso se intenta apartar de la cabeza para jugar lo mejor posible. Ya es suficiente responsabilidad jugar con la selección, así que me enfoqué en la pista.

¿Cómo le llegó la convocatoria?

Hicimos varios controles a lo largo del año, hasta que llegó el último en el mes de junio. En el último entrenamiento nos dijeron al grupo que estábamos convocados.

¿Qué sintió?

Fue supergratificante porque es la recompensa al trabajo que llevo hecho en el club durante todas estas temporadas atrás y una experiencia más para vivir.

¿Cómo fue la preparación?

Menos la última semana antes de la competición, hacíamos dobles y triples sesiones entre Olot y San Sadurní. Yo, encantado porque eran muchas horas de hockey al día. Aunque es duro, después de toda la temporada, lo repetiría mil veces.

¿Dolió perder esa final contra Portugal y no poder redondear la fiesta con el equipo femenino?

En el momento no piensas que la plata está muy bien, sino en las cosas que tenías que haber hecho diferente para conseguir el oro. Portugal es un equipazo, jugó muy bien y fue más contundente.

Ya habían empatado contra ellos en el duelo inaugural.

Fue más de tanteo. No creo que hayan sido partidos muy diferentes, pero en el segundo lograron abrirlo ellos y se lo llevaron.

Jacobo Copa y Bruno Saavedra también tuvieron un buen rendimiento en el Europeo y ahora están en OK Liga con el Liceo. ¿Le motiva ver esas trayectorias?

Prefiero no hacer comparaciones. Cada jugador es un mundo. Mi entrenador siempre me dice que hay muchos jugadores que llegan a la selección y dejan el hockey, lo importante viene ahora. Lo que hayamos hecho en la base no es tan relevante. Ellos (Bruno y Jacobo) fueron campeones y no pararon de entrenar hasta llegar adonde están ahora.

Esta oportunidad justo cuando ha ganado importancia en el primer equipo del Compañía.

Tuve la suerte de jugar bastante con el primer equipo. Creo que los minutos en OK Liga Bronce fueron muy relevantes para poder ir a la selección porque juegas contra gente mayor que tiene más experiencia.

¿Le ilusiona la nueva temporada?

Tengo muchas ganas. Aún no sé si estaré en el equipo de Plata o de Bronce, lo que me digan. Tener un par equipos arriba es un objetivo para la cantera.