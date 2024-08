María de Valdés desafía a las aguas del Sena en sus primeros Juegos

“Sueño con una medalla en París”, comentaba María de Valdés en febrero de este año tras proclamarse subcampeona del mundo en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas en Catar. La nadadora andaluza afincada en A Coruña e integrante del Club Natación Liceo vive este jueves desde las 7.30 horas de la mañana su ansiado debut en unos Juegos Olímpicos. Será un estreno envuelto en la incertidumbre que ha generado el estado de las aguas del río Sena. Aun así, De Valdés llega a la capital gala a redondear un año glorioso.

La plata que logró en el Mundial de Doha es un gran aliciente para una María de Valdés que, desde ese momento, no ha dejado de pensar en la prueba que, previsiblemente, parte en la mañana de este jueves desde el puente Alexandre III. El estado de las aguas del río parisino y la aparición intermitente de bacterias E.Coli y enterococos ha condicionado el calendario de pruebas y entrenamientos. De Valdés, la otra representante española, Ángela Martínez, y algunas nadadoras más solo pudieron entrenar ayer en el escenario de la competición. Otras optaron por no arriesgarse. Además, crece el escepticismo después de que la belga Claire Michel y los lusos Vasco Vilaça y Melanie Santos presentasen síntomas gastrointestinales tras las pruebas de triatlón. Si el río no está en condiciones tras los últimos análisis, competirán en las instalaciones de remo en Vaires-sur Marnes.

Además de hacer frente a las favoritas, como la campeona mundial, Sharon Van Rouwendaal, o la campeona olímpica, Marcela Cunha, la coruñesa de adopción deberá vencer alas particulares aguas del Sena para hacer realidad su sueño.