“Fue como capuchino sin azúcar: estuvo rico, pero le faltó algo”

Yulenmis Aguilar entró a la pista del Stade de France besándose la bandera de España que llevaba en su equipación y acabó el concurso exactamente igual. Eso sí entre un momento y otro pasó poco más de una hora y la hispano cubana, afincada en Oleiros y entrenada por Raimundo Fernández, logró convertirse en diploma olímpico en el lanzamiento de jabalina y se sintió de nuevo deportista de élite al máximo nivel, justo lo que salió buscando cuando dejó Cuba. Tras aquella participación lejana en Tokio, bajo la bandera de su país de nacimiento, en la que fue vigésimo novena, ahora puede decir que es la sexta del mundo. Esa posición y la posibilidad de pasar la mejora se la otorgó su primer lanzamiento que se fue hasta los 62,78 metros. Entonces era segunda y solo le superaba la japonesa Tikaguchi que se había ido hasta los 65,80, un lanzamiento que a la postre le daría el oro.

Poco se puede reprochar Yulenmis de su trayectoria reciente y de resurrección en los últimos años. Tampoco del concurso de París, pero sí que es cierto que su mejor marca de este año, ese 63,90 que consiguió en el Campeonato de España de Jaén, le habría dado el bronce en un concurso que no se disparó en cuanto marcas. En el podio, además de la nipona, se colocaron la sudafricana Dyk Jo-Ane con 63,93 y la checa Ogrodnikova con 63,68 con números al alcance de la mejor Yulenmis.

El concurso no pudo empezar mejor para la cubano oleirense. Tras esa primera tanda en la que acabó segunda, solo bajó hasta la tercera plaza después de que todas completasen el segundo intento, ella con el primero de sus tres nulos. Para entonces le había superado la colombiana Flor Ruiz con 63,00, que solo le acabaría otorgando la quinta plaza. La escabechina y los problemas llegaron en el tercer intento cuando ella no mejoró su marca (60,17), pero el resto de participantes sí que pisaba el acelerador para no quedarse fuera de la mejora y asegurar el diploma olímpico. Le superaba entonces la checa Ogrodnikova con 63,68 y la croata Kolak con 63,40. Eso sí, nunca peligró el lugar de Aguilar entre las ocho mejores, esa posición de privilegio, que era su principal objetivo. Ya liberada, no pudo superar su marca inicial y se quedó en esos 62,78 que le colocan en la élite de su deporte, que consuman su regreso y que le dan esperanzas de cara al futuro. Solo lleva unos meses como española y, de momento, está casi empezando en ese camino que le ha preparado Raimundo Fernández para soñar con lo más alto.

“Fue como si hubiese tomado un capuchino sin azúcar. Rico, pero le faltó algo. Me voy muy satisfecha a casa, sobre todo pensando de dónde vengo y cómo ha sido la temporada. No sé cómo termino físicamente, ya lo hablaré con mi equipo y a ver dónde están todos los agujeros. Di todo en la pista y ya está. He sentido el apoyo como no lo he sentido nunca en mi carrera, jamás tanto, tanto. De españoles y del público aquí presente. Quiero agradecerle a mi equipo de trabajo que se lo han currado a lo grande para que estuviese aquí, sobre todo a mi entrenador que lastimosamente no han podido traerlo aquí. Queda recuperarme, seguir disfrutando y hacer disfrutar a todos”, apuntó en Teledeporte.