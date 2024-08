Recuerdos del tatami olímpico: "Es apoteósico"

“Ir a los Juegos es apoteósico, pero verte después en un podio, ya es criminal”, recuerda el judoca paralímpico coruñés Pucho Boedo. Entre sus judogis y cinturones atesora la única medalla de este arte marcial en la ciudad. Es la plata que logró en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996. Fue el culmen para un deporte que se instaló en los corazones de los colegios y gimnasios de toda la ciudad con el Trofeo Miguelito una década atrás y un premio para el camino a la élite que iniciaron y recorrieron dos compañeros de la época, Victorino González y Roberto Naveira. El primero abrió la veda con un diploma y el segundo sufrió la frustración de quedarse fuera a las primeras de cambio en un deporte que castiga el mínimo despiste.

“Hasta el último momento no me confirmaron que estaba clasificado”, rememora Victorino González. Él fue el encargado de allanar el camino para los judocas gallegos en los Juegos. Lo hizo en Seúl 1988, en una época en la que este deporte comenzaba a expandirse por la ciudad. La disciplina de origen japonés apenas llevaba 24 años en el programa olímpico, desde los Juegos de Tokio 1964. “Este deporte es tremendo, te lo juegas todo a una carta. No es como el fútbol, que si te marcan un gol puedes remontar. Aquí, si te marcan un ippon (máxima puntuación), has perdido. En una décima de segundo puedes estropear la labor de un año entero”, expresa González, que reconoce que el factor mental y las sensaciones del propio día de competición marcan en gran medida los resultados. En su caso, él logró avanzar hasta los octavos de final, cuando perdió contra el alemán Wieneke.

“Psicológicamente, no tuve el día”, recuerda, aunque le consuela haber caído contra el que luego se proclamó subcampeón olímpico. Se recompuso y aseguró el diploma en la repesca, aunque se le escapó la pugna por el bronce. “Salí despistado los primeros 30 segundos, mi rival me marcó y, luego, se puso a la defensiva para aguantar el resultado”, comenta, sobre la semifinal del repechaje que perdió contra el francés Tayot.

La séptima posición que logró Victorino abrió el camino para los compañeros de la ciudad que vinieron detrás de él. Uno de ellos fue Roberto Naveira, que tomó su relevo. Fue como suplente a Barcelona, pero su debut olímpico llegó en Atlanta 1996, de donde se llevó un resultado amargo. “Tardé años en volver a ver el combate”, rememora Naveira, que cayó en la segunda ronda contra el argelino Meridja. El campeón olímpico, el japonés Nomura, eliminó en cuartos a su verdugo, por lo que no tuvo opción de repesca y terminó decimoséptimo, sin diploma.

“Ese año había quedado tercero en el torneo de París”, apunta Roberto Naveira, que tenía expectativas de hacer un buen papel en Atlanta tras haber derrotado a Nomura en la cita parisina unos meses antes de los Juegos. “No iba de favorito, pero sabía que si lo hacía bien, podía estar peleando por las medallas o un diploma”, señala. Sin embargo, un “exceso de confianza” le llevó a la derrota en las primeras instancias de la competición olímpica y truncó su sueño de subir al podio. Ese error a punto de acabar el combate le persiguió durante tiempo, en el que no quiso revisar su actuación “Si hubiera seguido con mi táctica, seguramente habría ganado”, se lamenta. Fuera del tatami, guarda buen recuerdo de ver por la villa a iconos como Michael Jordan y de fotografiarse con Mohammed Ali, la Reina Sofía o el actor que interpretó a Ivan Drago en Rocky, Dolph Lundgren.

La plata paralímpica

Frente a la cruz que vivió el judo coruñés en los Juegos Olímpicos, en los Paralímpicos salió cara para Pucho Boedo en Atlanta. El coruñés recuerda muy bien la medalla de plata que logró en la categoría de menos de 86 kilos. “Al principio te sientes muy desbordado porque piensas que lo tienes que hacer bien, que has entrenado durante años para estar ahí. Luego, ves que vas ganando combates y que pasas a la final”, repasa el judoca, que fue consciente de su hazaña al asimilar que “a la final llegan los mejores”. En el momento, debió lidiar con la frustración antes de subir al podio. “Ahora ya no tiene remedio, pero estuve a punto de arañar el oro”, indica Boedo, que estima que, con las reglas actuales, se habría llevado la medalla más preciada.

La plata también tuvo un sabor agradable, tanto que trató de defenderla cuatro años después en Sídney, aunque en otra categoría de peso, menos de 81 kilos. “Es un judo con más velocidad, es otro estilo”, especifica. Aunque no pudo revalidar el metal, en su recuerdo siempre quedará que ostenta la única medalla del judo coruñés.