“María de Valdés compitió enferma en París”

“María ha competido enferma”, denuncia el entrenador Club Natación Liceo, Jesús de la Fuente, sobre la participación de María de Valdés en los Juegos Olímpicos de París, en los que terminó decimoséptima en la prueba de los 10 kilómetros en aguas abiertas a través del río Sena. El preparador lamenta “no haber disfrutado en plenas facultades” de la experiencia y se siente dolido porque la Real Federación Española de Natación (RFEN) no le permitió dirigir la preparación de su nadadora en los meses previos a la cita olímpica. A consulta de este diario, la Federación no ha aclarado su versión.

María de Valdés consiguió el billete directo a los Juegos Olímpicos el pasado mes de febrero, cuando se proclamó subcampeona del mundo en los 10 kilómetros de aguas abiertas en el Mundial de Doha (Catar). El técnico del Club Natación Liceo, que dirige a María de hace años, señala que los problemas con la Federación comenzaron poco después, en los meses previos a la cita olímpica. “Se me dijo que yo no podía estar en los Juegos, que María tenía que llevar una preparación paralela, diferente a la que había hecho conmigo”, indica Jesús de la Fuente.

Asegura que se puso en contacto con el presidente de la RFEN, que intercedió por él, y que llegó a mantener una “tensa” reunión en el Consejo Superior de Deportes en la que estuvieron presentes el director deportivo y el director técnico de la RFEN, además de la propia nadadora. “No entendíamos cómo el entrenador de la subcampeona del mundo tenía que dar explicaciones allí”, dice, molesto porque le consta que los preparadores de otros nadadores olímpicos no mantuvieron estos encuentros.

El principal punto de discordia fue la planificación del calendario. “La mía incluía sacrificar el campeonato de Europa, a casi mes y medio de los Juegos, y centrarnos en los trials de piscina que se celebraron en Palma”, comenta De la Fuente. El preparador de De Valdés asegura que, con esta decisión, buscaba restarle a su nadadora “la presión respecto a la prueba de aguas abiertas”. Indica, también, que les atraía buscar las mínimas olímpicas en piscina en el Campeonato de España de Sabadell y convertirse en “la primera nadadora de piscina y aguas abiertas”.

En el Europeo de junio que De la Fuente quería sacrificar, María de Valdés terminó en la cuarta posición. A la prueba no acudió la neerlandesa Sharon Van Rouwendaal, que en febrero ganó al esprint a María de Valdés y se hizo con el título de campeona mundial. La semana pasada logró la medalla de oro en las aguas del río Sena. “Ella sacrificó el Europeo, ahí estaba la clave”, lamenta el entrenador, sobre una planificación “impuesta” que De Valdés tuvo que aceptar, pese a que no era el deseo de su equipo desde un principio.

Gastroenteritis

El calendario no es el único problema que señala De la Fuente. “En Sierra Nevada, a diez días de los Juegos Olímpicos, se puso enferma”, desvela el preparador liceísta. “Tuvo una gastroenteritis que le afectó a nivel muscular, con fiebre y diarrea, y no logramos recuperar”, precisa.

Su sorpresa fue mayor cuando llegaron a París para competir en los 10 kilómetros de aguas abiertas y los síntomas se mantenían. “Estaba con ella en la Villa Olímpica para explicarle la estrategia de carrera, después de estudiar las corrientes y el circuito. María me dijo que no habían sido capaces de cortar la diarrea”, relata De la Fuente. Añade que, como entrenador, “ya sabía que no podía ser nada bueno” para de cara a la prueba que nadó el pasado jueves. “A esos niveles, como no estés en condiciones, te quedas en fuera de juego”, indica, precisando que mantuvo en todo momento el apoyo a su pupila a pesar de que no dispuso de alojamiento en la villa y tuvo que hospedarse en un hotel.

Esta circunstancia le duele particularmente al preparador del Liceo. “A mí se me achacó que no podía llevar mi propia planificación porque María se ponía muchas veces enferma, algo que no es cierto”, destaca, al asegurar que en la ciudad disponen de los mejores medios para que De Valdés esté en perfectas condiciones de salud. “En estos dos meses que ha estado entrenado bajo el plan de la Federación se ha puesto enferma, mínimo, otras tres veces. Encima, a diez días de los Juegos Olímpicos”, insiste.

“Nunca hemos nadado tan mal a pesar de que estaba enferma. Estoy rabioso e impotente, no admito lo que ha pasado. Alguien tiene que tomar responsabilidades”, reitera, molesto con la situación que han vivido en una cita olímpica que debía ser “lo más grande” para ella como deportista y para él como su entrenador. Después de esta experiencia “dolorosa” para ambos, el técnico apunta que se quieren “olvidar un poco de la natación” y de la resaca olímpica. Prevé unas vacaciones de reflexión para “volver a disfrutar” de este deporte y antes de pensar en otro ciclo olímpico de cuatro años hasta Los Ángeles.