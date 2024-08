La armada coruñesa sobre ruedas

Ya quedan menos de quince días, pero los deportes sobre ruedas ya viven la previa de su particular cita olímpica tras París 2024, que son los World Skate Games. Arrancan el 30 de agosto en una nueva edición, en esta ocasión en Italia. Hasta tierras transalpinas viajarán ocho deportistas coruñeses que pugnarán por hacerse con las medallas en disciplinas como el hockey sobre patines, el patinaje de velocidad, el patinaje artístico o el skateboard.

César Carballeira

Uno de los capitanes del Liceo será, también, uno de los referentes de la selección española masculina que buscará reconquistar la corona mundial que perdió hace dos años en la cita de San Juan, en Argentina. A pesar de que haber sido dos veces campeón de Europa con la selección y de participar en la pasada Copa de Naciones en marzo, O neno do cole vivirá en Italia sus primeros World Skate Games como una figura inamovible en las convocatorias de Guillem Cabestany. Su liderazgo y sus registros en el Palacio de los Deportes serán un aliciente para una selección española que opta, un año más, al título mundial.

Ignacio Alabart

El coruñés asentado desde hace años en el Barça es otra de las bazas fuertes de España para recuperar el trono del hockey sobre patines. Al jugador formado en el Compañía de María le sobra experiencia en estas citas mundialistas. No se pierde una desde que se crearon, en 2017. En esa edición se colgó el oro acompañado por el también coruñés Eduard Lamas. En 2019 solo pudieron llevarse el bronce y en 2022, en una cita pospuesta por la pandemia, se quedó sin pelear por los metales junto a Dava Torres.

María Sanjurjo

Italia le ofrece a la jugadora coruñesa una oportunidad única de redención. María Sanjurjo ya sabe lo que es ser campeona del mundo, lo fue en 2019 en Barcelona. Hace dos años, sin embargo, probó la cara más amarga al caer 3-0 en la final contra Argentina. Para la coruñesa será, también la ocasión ideal de resarcirse de la lesión que la dejó fuera del Europeo del año pasado. Llegará a la selección de dulce, después de ganar la Champions con el Fraga al final de la pasada temporada en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Jacobo Copa

El joven fichaje del Liceo tendrá la oportunidad de exhibirse ante todo el mundo en el campeonato sub 19 de hockey sobre patines tras brillar en el Dominicos en OK Plata en las últimas temporadas. Ya conquistó el Europeo sub 17 en el pasado y tiene ante sí la oportunidad de sumar una nueva corona en categorías inferiores antes de debutar en OK Liga. Sería la forma ideal de demostrar su talento antes de iniciar su andadura de verde.

Manu Taibo

El patinador de velocidad se presenta en los World Skate Games con la misión defender los grandes resultados que atesoró hace dos años en San Juan. Fue oro júnior en los 1.000 metros esprint sobre pista, plata en los 10.000 metros puntos y bronce en los 15 kilómetros eliminación y en el maratón absoluto. El patinador del Rabadeira ilusiona y llega después de rendir a buen nivel en el Campeonato de Europa, en el que fue medalla de plata en la prueba de pista de los relevos sénior. Esta es su oportunidad de volver a brillar al máximo nivel como hace dos años.

Andrea Boedo

La delegación coruñesa en Italia también contará con una bala de Sada en las pruebas de patinaje de velocidad. Andrea Boedo participará en sus primeros Juegos como parte del equipo júnior femenino español tras brillar con dos medallas en el Europeo de Ostende (Bélgica) celebrado el mes pasado. Fue bronce en los 200 metros dual en pista y en los 100 metros lisos en circuito. Con estos resultados recientes, la sadense afronta, ahora, el desafío de brillar también ante competidoras de todo el mundo.

Julia Benedetti

Caer y levantarse. Así afrontó Julia Benedetti su participación en los Juegos Olímpicos de París hace menos de un mes. Quedó decimoséptima en La Concorde y, ahora, tiene una nueva cita de máxima exigencia en tierras transalpinas. La Federación ha vuelto a apostar por ella como una de las principales bazas españolas en la modalidad de park. Sin éxito en París 2024, donde solo pudo finalizar su tercera serie de ejercicios tras caerse en los dos primeros intentos, en los World Skate Games aspira a obtener un resultado más satisfactorio.

Unai Cereijo

El patinador oleirense toma el relevo de Lucas Yáñez como representante del Maxia y del patinaje artístico coruñés. Unai Cereijo llega al Mundial después de codearse de tú a tú con los mejores del Viejo Continente en el Europeo de Fafe (Portugal) el mes pasado. Se proclamó campeón de Europa junior y elevó al máximo las expectativas para esta cita mundialista. En esta ocasión, no podrá revalidar participación Lucas Yáñez. El que fuera campeón mundial en ediciones pasadas se quedó sin plaza para esta edición en la convocatoria del combinado español.