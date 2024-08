Cristina Arámbula: Nubes grises en París e ilusiones en Los Ángeles

“Es bastante duro luchar todo un año para cumplir tu objetivo de ir a los Juegos y no lograrlo, te hace replantearte si eres realmente buena”. Cristina Arámbula se ha ganado un hueco en los últimos años como una integrante emergente y de futuro en equipo español de natación artística, con el que fue campeona del mundo de la rutina técnica de equipo el año pasado en Fukuoka. La nadadora hispanomexicana, afincada en Barcelona y con raíces familiares en A Coruña, se llevó una decepción al quedarse fuera de la selección que acudió a los Juegos Olímpicos de París y que se colgó la medalla de bronce. Lejos de hundirse en un mar de nubes grises, la deportista de 21 años destaca la importancia de enfocar nuevas metas y “sacar el lado positivo” de estas decepciones para trabajar con más ganas para estar en Los Ángeles.

Arámbula confiesa que tuvo que “pensar mucho y replantear” muchos aspectos tras quedarse fuera de la convocatoria olímpica, por la que había peleado durante mucho tiempo junto a sus compañeras de la selección española. Pese a la decepción que sintió, apostó rápidamente por trabajar el aspecto mental y darle la vuelta a su enfoque. “Tengo 21 años y todavía me queda mucha carrera por delante. Me dije a mí misma que quizás esto que ha pasado ahora me ha servido para abrir los ojos y pensar en qué cosas puedo hacer diferente para mejorar y estar en los próximos Juegos”, reflexiona la nadadora, que ve indispensable buscar los aspectos positivos en “golpes muy duros” como este. “Ver las cosas negativas no te va a servir de nada, sobre todo si quieres mejorar”, añade.

Con esa filosofía, decidió acudir a París a acompañar desde la grada a sus compañeras del equipo nacional en la competición olímpica. “Es un poco duro decir que yo podía estar ahí, en el agua, pero también emociona ver a todo el público”, se sincera. Esta fue su primera competición de este calibre como espectadora y, apunta, le sirvió para comprender cómo se perciben los sentimientos que las nadadoras expresan en la piscina.

Aunque no pudo demostrar su talento y su esfuerzo en el agua, sí reconoce que se sintió parte del equipo. “En el último día, estaba sentada bastante cerca de ellas, me miraban y me saludaban”, precisa. Con ellas celebró la medalla de bronce en la rutina de equipos. Después de la cita de París, la nadadora con raíces coruñesas tiene por delante un nuevo ciclo de cuatro años para pensar en Los Ángeles. Será a partir de 2025, después de “unas buenas vacaciones para desconectar y cargar pilas”. El siguiente objetivo en el horizonte es revalidar el título mundial en Singapur, ya el año que viene. Cree con ambición que el bronce español en París es un aliciente para crecer y “optar a más” dentro de cuatro años en la cita californiana.