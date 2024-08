Juan Copa: “Fichamos bien, es un equipo hecho con sentido y con sentimiento”

Juan Copa, siempre en estado de alerta, pisaba los alrededores de la pista del Palacio de los Deportes confiado y con ganas de empezar a moldear al nuevo Liceo. Tras años en los que el equipo ganaba títulos, a pesar de destilar un aire de supervivencia, se siente seguro, bien rodeado, le gusta los mimbres que han puesto a su disposición. “El equipo está hecho con sentido y con sentimiento por el hecho de tener tantos jugadores nuestros, de aquí, de Galicia. Es importante para el propio club, para A Coruña, para Galicia saber que se puede contar con nosotros. Se hizo un buen trabajo desde la dirección deportiva. Fichamos bien porque es muy complicado el mercado tal cómo está actualmente. Se trabajó bien y rápido para coger a los jugadores que han venido. Nos van a aportar, sobre todo, muchas variantes a nivel táctico”, razona satisfecho el entrenador del Liceo.

Mejor equipo, más exigencia, aunque a Juan Copa no le inquieta. Sabe dónde está, le incentiva que le pidan. “Es mi octava temporada seguida, sé lo que es este escudo”, pone por delante. “Los objetivos van a ser siempre los que marcan la camiseta y el escudo y es intentar competir por todos los títulos. A partir de ahí, es cierto que entendemos y creemos que hemos mejorado la plantilla. Es un año de cambios, también para el Barça, que ha hecho un gran equipo. También en el Noia, en el Calafell. Quizás el Reus es el que más la mantiene con su entrenador”, analiza el preparador.

Entre las cinco incorporaciones está Jacobo Copa, su hijo, que llega del Dominicos y tras una espléndida trayectoria en las categorías inferiores de la selección española. Juan asume que entrenar a su vástago es “un reto más”. No es el primero, ni será el último para él en todos estos años: “Solo vivo de retos, siempre me los pongo. Este es importante también: tengo que saber llevarlo, gestionarlo. No solo yo, los capitanes y todo el staff vamos a ayudarle. Creo que es un cambio natural para él, y si se da esa circunstancia, es por dos motivos. Uno, pues porque yo llevo ocho temporadas consecutivas, que seguramente cuando entré, no pensé yo que fuera a ser tan longevo. Y la otra, porque él ha hecho los deberes muy bien, ha hecho una gran formación en el Dominicos gracias a toda la gente que ha trabajado con él. Era el año que tenía que dar el cambio y él quiere jugar aquí en este club. Tuvo opciones para irse a otros muchos sitios y su sueño es jugar en este club, yo no soy nadie como para no permitírselo”, admite el coruñés.

Más allá de su llegada y la de otros refuerzos, Juan Copa y el Liceo como club buscan estabilidad en la planificación deportiva. “La idea es no tener que hacer cada año cuatro o cinco cambios en el equipo porque cuesta mucho, aunque nosotros, en eso, estamos acostumbrados a reinventarnos siempre”, reconoce.