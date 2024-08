A Los Ángeles se va por A Coruña: 'Nuestro esfuerzo es para las futuras generaciones y para que nos sobrepasen'

Carlos Arévalo y Enmanuel Reyes llegaron a la sede de LA OPINIÓN con su fuerza, su felicidad y sus medallas. Se sienten plenos tras París y ya miran a Los Ángeles.

¿Cómo lidian con tanto cariño?

Carlos Arévalo: Espectacular. Desde que aterricé, que fui vía Asturias, que estaba esperándome mi familia, mis compañeros del Ejército.... Fue la primera impresión al llegar a España y ya cuando pisé Betanzos y A Coruña, todo abrumador. Ver a toda la gente apoyando, diciéndome cómo habían vivido la regata, que había competido, transmitiéndome cariño. Estoy contento e impresionado con lo que han movido estos Juegos.

¿Más que en Tokio?

C. A.: Mucho más. Que los Juegos hayan sido en nuestro horario y con público, que haya habido mucha gente que haya podido ir allí a disfrutarlos... Mucho más boom que Tokio.

Xane Silveira

¿Estaba en shock en Alvedro?

Enmanuel Reyes: Súper emocionado. Estos Juegos ha sido eso: se han visto mucho por televisión. Ahora mismo el deporte español ha estado muy arriba, se visto mucho y principalmente es que han ido muchos españoles a verlo, que no pensábamos que fuera así. Nos apoyaron, así que estoy súper contento y agradecido siempre con A Coruña todo el recibimiento que me dan.

¿Le hace sentirse más acogido?

E. R.: Sí, trabajamos para eso. Estamos en el deporte para alegrar a la gente y darle ese momento de gracia, que cuando ganamos una medalla levantamos la bandera española, que al final eso es lo importante. Vamos ahí a hacer eso, a que se sientan orgullosos de nosotros.

¿Ya se conocían?

C. A.: Ahora principalmente en los Juegos. Sí de vista, sabía quién era por supuesto, pero sí en persona, en París. Me fascinó mucho porque siempre viéndolo por la tele y poder estar en persona. Es muy agradable, estoy muy contento de haberlo conocido en persona.

Carlos Arévalo y Enmanuel Reyes / Pardellas

¿Pudo ver las regatas de Carlos?

E. R.: Sí, siempre. Además, es un grupo súper genial y más teniendo a Craviotto que ya tenía 5 medallas, ¿no? A mí nunca me ha gustado que se den pronósticos, pero los daban como oro. Yo siempre he dicho que hay que dejar que la gente fluya, que la gente haga su trabajo y ya que si sale, salió... Pero ya sabemos cómo somos a veces los españoles: damos mucho pronóstico antes de tiempo.

¿Luego se les carga de presión?

E.R.: Claro, el deporte siempre tiene esas cosas, yo sé que al final ellos están dándolo todo ahí. No podemos quejarnos de nada lo que hagan, y al final siempre hay que darles la enhorabuena, porque todo el mundo va a preparar una Olimpíada al máximo.

Carlos, ¿siguió a Enmanuel?

C. A.: 100%. Hubo un momento en que me tenía que apartar de la televisión, porque estaba entrando yo mismo en la competición. Un día hablaba con mi entrenador y le dije, ‘mira, tengo que dejar de ver ya los combates, porque es que estoy nervioso, es que me está dando una taquicardia viendo la tele’.

Xane Silveira

¿Más nervioso que en el pregón?

C.A.: Uf. Fue espectacular. Hubo un momento muy bonito cuando subía de la plaza Hermanos García Naveira al Ayuntamiento y estaba todo el pueblo aplaudiéndome. Me decía la alcaldesa que era la primera vez que pasa esto en toda la historia. Ese fue el más bonito.

¿Y en el saque de honor?

E. R.: Sí, claro, ¡cómo no! Uno se pone nervioso con esa cantidad de gente (en Riazor), además es que es la mejor afición. Y que te griten así... Yo la jugué cortita (la pelota) que no se puede estar jugando mucho. De 100, de 100. Ahora tengo mi camiseta, ahora del Deportivo hasta la muerte, ya no puedo desligarme. Espero que suban a Primera para que esté ya todo redondo y completo.

¿Cómo vivieron la Villa?

C. A.: Yo poco por el tema de que estuve en un hotel precompetición. Estábamos a una hora en coche prácticamente y sin contar atascos ni nada. Nos apartaron un poquillo y estuvimos tranquilos. Cuando acabamos, nos acercamos... La viví ya de vacaciones, de estar allí de relax y tranquilidad. Él puede contar mucho más todos los líos que había por allí.

Carlos Arévalo y Enmanuel Reyes / Pardellas

E. R.: La Villa es la Villa. Deportivamente es buena porque están todos los deportistas ahí, las estrellas. Por esa parte bien, pero hubo cosas malas, de la organización, de la parte de los buses, la primera semana del comedor... Pero por lo demás, bien. Ya por estar en una Olimpíada eres importante porque no todo el mundo llega. Estás ahí, tiras fotos con la gente, puedes interactuar, te cambias pines, que fue lo que se puso de moda este año. Fue genial. Toda esa vida, esa convivencia es en lo único que ha sobrepasado a Tokio.

Parecía muy unido el equipo...

E. R.: Sí, cien por cien.

C.A.: Eso es lo que nos caracteriza a los españoles, lo llevamos en la sangre: la piña que hacemos. Lo veías en su equipo de boxeo y lo veías en todo el mundo. Nos apoyamos y es muy bonito. Una pena no haber podido tener más entradas para ir a animar a compañeros.

¿Fue de lo que más dolió?

E. R.: Sí, el tema de la entrada estuvo jodido. Teníamos dos por atleta para los familiares, tampoco era justo. Y los deportes de equipo tenían 5 por cada equipo, eso es poquito. Y esa fue la parte que no le gustó a ningún país. Si vas a unos Juegos, tu familia quiere ir, estar cerca, es una cosa única. Tú quieres que estén ahí. Las entradas por fuera valían mucho.

Xane Silveira

Carlos, ¿a qué sabe una segunda medalla en unos Juegos?

C.A.: Diferente. Siempre ilusiona. Es una recompensa al esfuerzo y al trabajo, igual de bien que la otra. Chocan las dos. Te vas a dormir con una medalla en la mesilla y siempre la miras. Sigue ilusionando y sigue motivándome para seguir trabajando de cara al futuro para ir a por la que me queda. Planta, bronce, me falta el oro.

¿Algún consejo para la segunda de Enmanuel en Los Ángeles?

C.A.: Pocos tengo que darle, tendré que preguntarle yo alguno. Me presta un montón hablar con él, escucharle cómo afronta los combates, cómo se prepara, cómo ve a los rivales. Es una cosa que me llamó mucho la atención y que pienso aplicar en la próxima competición.

¿Es usted más introvertido?

C.A.: Dentro de mi equipo soy de los mas extrovertidos. Cuando se acerca la competición, somos cuatro personas , con cuatro estados de ánimo muy diferentes y yo soy un poquito el que espabila al grupo para no estar tan serios... Pero, bueno, cuando vamos a competir sí que hay seriedad porque hay nervio y tensión. El nervio ese y la tensión es lo que te prepara. Si no sientes eso, mal vas a competir. Hay muchos caracteres diferentes, pero lo bueno es tener un conjunto, un carácter fuerte para enfrentar la competición.

Carlos Arévalo y Enmanuel Reyes / Pardellas

Enmanuel, ¿cómo lo ha vivido su hijo sin estar en París?

E. R.: Mucho, no le enseño mucho tampoco (se ríe). Está contento. Siempre he dicho que el trabajo mío ha sido para eso, para que él se sienta orgulloso de mí y vea que cuando pasen los años y yo esté viejito que diga ‘coño, mi papá está en los libros de Olimpiadas’. Al final, yo siempre he dicho que ese ha sido mi trabajo: enorgullecer a mi familia, que es la que siempre ha luchado para que venga a este lugar. Yo con que estén ahí felices, yo estoy contento.

Carlos, su hija aún no es muy consciente, pero en Los Ángeles seguro que sí...

C.A.: Exactamente, exactamente. Yo acabo de ser padre y con lo que está diciendo empatizo 100%. Que tu hijo te vea y que esté orgulloso tiene que ser una cosa impresionante.

¿Listos para los Ángeles 2028?

C.A.: Pasa volando. Cuando te das cuenta... Hay que empezar a planificar, a prepararse y a ir viendo como afrontar ese ciclo.

¿Alguna duda de seguir?

C.A.: A: Por mi parte, no.

E.R.: Yo de descanso ya después ya... Yo no hablo de deporte con nadie. Cero deporte (se ríe). Ya cuando empiece sí que a mirar a Los Ángeles. Esto pasa volando. Empieza la temporada, se acabó 2025, 2026 y cuando te despiertas, dices ‘bueno, a clasificarse ya para los Juegos’.

¿Valora la gente su esfuerzo?

E. R.: Sí, yo creo que está concienciándose más ahora porque lo han puesto mucho por el televisor y han visto el trabajo que hacemos para luchar por esa medalla. En la calle nos saludan y siempre nos dicen ‘oye, enhorabuena, muy bien el trabajo que hicieron’. Y, al final, eso es con lo que tú te quedas. Tú dices ‘bueno, mi trabajo no ha sido en vano’ lo he hecho bien para enorgullecer a un pueblo, que al final es lo que hacemos siempre y para lo que entrenamos casi siempre: para la familia y para el pueblo que representamos.

C.A.: Sí. Además, se está creando mucha más afición al deporte. Hay mucha más retransmisión, se enseña cómo trabajan los deportistas de alto nivel. La gente cada vez empatiza más y los deportistas estamos mejor valorados, más queridos.

La medalla de Carlos Arévalo / Pardellas

¿Alguna anécdota con la gente?

E.R.: Yo el otro día en Riazor no podía ni caminar, pero eso es bueno. Casi nunca nos dan ese reconocimiento porque nos ponen poco por el televisor. Y nos han puesto y tenemos esa oportunidad, pues agradecido con eso. Y le damos siempre la foto al que la pida. Siempre sin problema porque es nuestro trabajo, porque estamos para contentarlos.

¿Y las ayudas?

E.R.: Sí, siempre hay posibilidad de mejora y más con los deportistas que estamos sacrificando mucho a la familia, siempre estamos lejos. Pero ya estamos mejorando. Poco a poco el deporte español ha ido levantando y lo seguirá haciendo si Dios quiere. Nosotros abrimos la puerta y ya los de atrás disfrutarán más que lo que hemos disfrutado nosotros.

C.A.: Un día en un futuro iremos a tomar una caña a la Estrella y si vemos triunfando al deporte español, brindaremos, eso seguro.

E.R.: Sí, diremos, ‘mira, ahí estuvimos. Ahora qué se fajen ellos y yo los miro desde aquí’. El trabajo es ese: dejarles a las generaciones que vienen todo el esfuerzo que hemos hecho y que ellos también lo hagan y que nosotros también nos sintamos orgullosos de ellos. Estuvimos ahí y ya les tocará a ellos sobrepasarnos.

Y darse un abrazo en la Villa Olímpica de Los Ángeles...

C.A.: Por supuesto.

E.R.: Por supuesto.

E.R.: Ahora a los siguientes vamos como deportistas, ¿no? Pero para las de después de Los Ángeles, tenemos que ir de turismo y que digan ‘estos sacaron una medalla olímpica’ y yo comiéndome un pan, un refresco y decirles ‘a bajar de peso, que yo ya terminé, ya’ (se ríe).