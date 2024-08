Augusto Lima: “Quiero demostrar que Augusto Lima va a volver, que ha vuelto”

Augusto Lima (Río de Janeiro, 1991) quiere volver a ser el que era y no ha encontrado mejor lugar que A Coruña y el Leyma de Diego Epifanio. Maravillado con la ciudad, a doble sesión sin descanso en el Palacio y con la idea de enganchar al equipo y a la grada, ansía la competición y disfrutar de la marea naranja.

¿Cómo se adapta a A Coruña?

Muy bien, estoy muy sorprendido. La última vez que estuve aquí la verdad es que no salí del hotel.

¿Llovió mucho?

No, fue cuando fuimos campeones de Copa con el Real Madrid (2016). Y no hice nada. Es muy bonita. La gente dice que es pequeña, pero es muy grande. Muy bien, solo tengo dificultades para aparcar (se ríe), pero quitando eso, muy feliz.

Entonces no puede tener mejor feeling con el Coliseum, ¿no?

Por supuesto. Y me gusta el nombre: el Coliseum... De hecho, estuve mirando con mi mujer que se inauguró el año de mi nacimiento.

Pista con buenas sensaciones, ciudad cómoda, vestuario con muchas caras conocidas...

Es lo primero que tenemos que intentar: acoplarnos a ellos. Ya se ve cómo es Epi, cómo era el equipo el año pasado. Si conseguimos eso y con el factor de sexto hombre, que tenemos casi 7.000 aficionados... Esperamos llegar ahí o subir más (abonos), lo que podamos. Eso nos va a hacer ganar partidos en casa. Yo creo que todo ese factor suma para llegar al objetivo que es salvarse y seguir compitiendo en ACB. Es que no todos los clubes tienen este número de aficionados. Es una pasada. Que esa Coruñamanía siga muchos años.

¿Ha cambiado el Epi que se ha encontrado respecto al de Burgos?

No. Llevaba diciendo años que el baloncesto había sido muy injusto con él. En varias etapas subió a equipos y no le habían dado la oportunidad. En el proyecto del Leyma, como ya hablé con el presidente, siempre han estado varias temporadas los entrenadores, jugadores muchos años. Es la clave. Que todos conozcamos al entrenador y que ellos ya conozcan al grupo y que tengamos a cinco jugadores, a nosotros, que debamos acoplarnos ellos. Nos va a venir genial. Epi es un entrenador que pide las cosas simples y el máximo esfuerzo siempre, eso es lo mejor..

¿Le costó a Epi convencerlo?

No, lo tenía claro cuando salí de Unicaja, que no iba a ningún lado que no fuera un proyecto que tuviera ambición, como el de aquí, y sobre todo, que tuviera las cosas claras. Para ir a otro club, y no es por menospreciar ni nada, que es mucho más complicado... Aquí saben lo que quieren. aunque acaben de llegar a la ACB. Me gustan ese tipo de proyectos, como fue el de Burgos o el de Murcia, que pueda aportar mi granito. Es importante, tenemos que seguir ayudando al equipo a crecer. No solo yo, Trey, LJ, que es al único que yo creo que le va a costar por venir de otra liga, pero tenemos que meterlo ya. Brandon ya jugó un play off con Manresa... Todo esto hace que sea mucho más fácil adaptarse.

Burgos, Murcia...

Me recuerda mucho al de Burgos, porque estaba con Epi, claro, pero todos esos fueron creciendo poco a poco. Ahora Burgos tuvo un bache, que está en la LEB, a ver si sale pronto. Espero que el Leyma sea así. Lo que yo pueda aportar, lo que pueda ayudar a este club voy a ir a muerte, porque Epi se lo merece.

También coincidió en Burgos con Goran Huskic...

Sí, nos conocemos bastante. Él está ahora un poco más triste porque le voy a pegar más en los entrenamientos (se ríe), pero bien.

¿Cómo es la ACB? ¿Qué consejos ha dado en el vestuario?

Cuanto antes hagamos piña, mejor. En ACB cuando las cosas van bien, van muy bien, pero cuando van mal, es muy complicado salir de ese bucle. Desde el primer momento el capitán estuvo ahí, hicimos una cena de equipo. El equipo tiene ese buen feeling... Esperamos a entrenar todos juntos, a jugar partidos y a ir poco a poco en esa dinámica.

¿Cómo está después de la lesión grave que tuvo?

Fue un año bastante complicado porque cuando estaba saliendo, era el décimo tercer jugador. Jugaba un partido bien, después dos minutos en seis o siete partidos y así es muy difícil. Llevo dos o tres años sin pretemporada por lesiones y por todo. Me va a venir bien y, sobre todo, con Epi voy a tener la máxima confianza, que es lo que necesito ahora mismo para volver a mi nivel. Y con Gus (Gago, el preparador físico) llevo trabajando fuerte mañana y tarde, espero ponerme en forma lo más rápido posible. No he tenido un día de descanso.

¿Cómo se afrontan esos procesos? Son de meses o un año...

Cada semana ves la luz al final del túnel y cada día el proceso es bastante bonito. Cuando empecé tuve que cambiar un montón de cosas (al jugar) y ya al final de mayo estaba compitiendo de igual a igual. La lesión es, sobre todo, tiempo, volver a tener confianza. Me dirigí al mejor sitio (el Leyma) para eso y estoy muy, muy contento.

¿Necesita el protagonismo que le va a dar Diego Epifanio?

No tanto protagonismo, sino simplemente un entrenador que sepa que, haga lo que haga, va a confiar en mí. Viéndolo creo que todos los del equipo confían en los que acabamos de llegar para poder aportar un poco más de liderazgo o de cualquier cosa así en el vestuario. Desde ya tenemos buena química.

¿Con el paso de los años ve más necesario crecer con el equipo?

Hubo una época de mi vida que quise optar por cosas grandes y pude optar por ellas, pero después lo más bonito de todo es que tú dentro de un proyecto te hagas grande y que ese proyecto sume contigo. Es mirar a Burgos, que llegó a ganar tres títulos en un año, y o a Murcia el año pasado que ya estaba jugando el play off, la Copa y una final de liga. Es muy bonito eso, ¿no? Y Unicaja, antes de irnos todos, el proyecto del año pasado no llegaba a un play off, pues fuimos campeón de Copa, de Champions. Cuando se junta un buen grupo y buena gente... Es lo que yo quiero aquí para conseguir cosas grandes. No es algo que se consiga del día a la noche, lleva muchas cosas por detrás.

Llegó a España siendo un niño. ¿Imaginaba esta trayectoria?

Nadie se imagina la trayectoria que va a tener, pero siempre fui bastante ambicioso, quise llegar a donde he llegado. Me gustaría estar un poco más arriba, pero la lesión me puso ese granito en el camino y estoy a punto de superarlo. Voy con todas, como siempre fui en toda mi vida, no tengo miedo de nada. Quiero demostrar que Augusto Lima va a volver y ha vuelto.