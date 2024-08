Las carabelas portuguesas frustran la travesía a nado de San Amaro: "Todos nos decían que no arriesgásemos"

No pudo con ella la pandemia, pero sí las carabelas portuguesas. La 83ª edición de la travesía a nado de San Amaro no se pudo disputar en las aguas de la ensenada, ya que la fuerte presencia de estos organismos durante toda la zona del recorrido empujó a la organización a suspender la prueba para evitar riesgos para la salud de los participantes. El presidente del Club de Mar, Jorge Seco, explica la secuencia de los hechos y cómo todas las consultas les llevaron a tomar esta drástica, pero lógica decisión. “Salieron unos buzos nuestros para ver si había más (carabelas) entre aguas a dos metros de la orilla... También con un kayak. Hablamos con toda la gente del operativo, también con la del FESSGA (Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia), con el director general, miembros de la directiva, con una chica del club que es médico, con otra que se llama Paula que también es nadadora de club y es enfermera... Todos nos dijeron que no arriesgáramos, que no merecía la pena”, relata el momento para ahondar en las consecuencias de seguir adelante: “Había unos 400 inscritos (375), pero basta que dos o tres tengan alguna picadura, alguna reacción o algo. Es que, depende en qué circunstancias, podría llegar a ser incluso mortal (la carabela portuguesa). En la travesía había desde niños de 12 años hasta gente de 60 o 70 años. No es igual la reacción alérgica de unos que de otros”, razona el máximo dirigente del club organizador.

“Se informó a la gente y, en un principio, hubo comprensión. Al menos, se hicieron las australianas en la piscina y en todas las categorías”, relata en un día de fiesta para el Club del Mar que, al menos, pudo salvarse en parte. En esta prueba de eliminación que siempre se realiza en piscina exterior del club después de la travesía a nado participaron unos 200 nadadores. En categoría femenina absoluta el triunfo fue para Paula Otero, nadadora del CN Arteixo que peleó para clasificarse para los Juegos de París, seguida de Noa Borrazás e Inés Mourenza. En la masculina resultó ganador Mario Martínez y le escoltaron en el podio Miguel Martínez y Jorge Souto. El Concello informó que se retiraron los ejemplares de carabelas portuguesas del arenal de San Amaro y de otros lugares, pero que “por el momento no se prevé el cierre de las playas”.