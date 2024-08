Nil Cervera: “Tenía ofertas, pero el proyecto del Liceo llama”

Nil Cervera (2003) es una de las incorporaciones del ambicioso Liceo. Si Martín Rodríguez, ‘Tato’ Ferruccio y Arnau Xaus son veteranía, él y Jacobo Copa son juventud. Fue el mejor jugador de la CERS y una de las revelaciones de la OK Liga

¿Cómo están siendo los primeros días como jugador del Liceo?

Estoy con muchas ganas, tenemos un equipo muy competitivo. Eso es lo que yo buscaba. Es una aventura lejos de casa, sí, pero creo que es positiva para mi crecimiento personal y deportivo.

¿Conocía a algunos de sus compañeros? ¿Cómo va encajando?

Algunos ya los conocía, es cierto, a otros no tanto, pero desde el principio está siendo muy fácil. Hay muy buen ambiente, son muy buenos chicos. Me ayudan, ¿no? Soy joven, vengo a esta aventura y el apoyo de los compañeros es muy importante para mí.

¿Le inquieta haber dado ese paso tan importante en su carrera?

Siempre he tenido claro que lo más importante para mí, mi prioridad es mejorar como jugador. Entonces, el Liceo es un club grande, con un muy buen equipo. Siendo profesionales, era complicada la decisión de irme del Igualada porque estaba muy bien allí, pero pienso que es acertada. Vamos a por ello, a tope y a ganar, que es lo que queremos todos.

Dava Torres dijo que aspiraban a todos los títulos. ¿Lo ve posible?

Si, tenemos un equipo muy competitivo, ya que todos los jugadores tienen un muy buen nivel. Como dijo el capitán, vamos a competir por todo porque es de lo que se trata, de intentar ganarlo todo y de competir hasta el final.

¿Qué le llevó a elegir al Liceo?

Los jugadores que han venido aquí al Liceo han salido de aquí o se han quedado aquí siendo muy buenos jugadores. Así que quería venir aquí, mejorar y ser el mejor jugador posible. Quiero ir a más, soy muy joven y aún me queda mucho.

Fue un verano de decisiones, seguro que tuvo muchas ofertas y la liga portuguesa aprieta por los jugadores...

Sí, había equipos interesados, pero el proyecto deportivo del club es lo que te llama más. Miramos al futuro con algunos jugadores jóvenes, acompañados de veteranos con mucho nivel... Más que nada eso, el proyecto y que el Liceo es un club muy grande que valora esas cosas.

¿Qué Nil Cervera verá el Palacio de los Deportes de Riazor?

Soy un jugador de mucha garra. Mi mejor virtud es el físico, un jugador que trabaja mucho, corre, va a por todas. Lo importante es ayudar al máximo a los compañeros. Si el equipo va bien, todos mostramos nuestra mejor versión.

¿Es importante la figura de César Carballeira para usted en este salto? Comparten puesto, pueden jugar juntos, es un referente...

Sí, a César ya lo conocí este año en la selección y alguna vez jugando contra él. Es muy buen jugador. Es un poco mi perfil, un poco más defensivo. Voy a aprender mucho de él, es un jugador que me está ayudando, siempre estamos hablando, que me dice que si necesito algo.... En la pista (en la pretemporada) ahora no está, pero seguro que aprenderé mucho de él.

¿Qué tal con él y con Dava Torres en la Copa de las Naciones?

Ahí más o menos ya estaba todo acordado (para venir al Liceo) y sí hablé con Dava y con Ceci (Carballeira) y me contaron todo cómo estaba. Muy bien con ellos dos.