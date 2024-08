Alejandro Galán: “El Leyma quería que renovase y saliese cedido, pero no me cuadraba”

Alejandro Galán (Calamonte, Badajoz, 1999) hizo el trabajo oscuro y se convirtió en grande bajo los aros del Palacio para llevar al Leyma en ACB. No llegó a un acuerdo con el equipo naranja para seguir en A Coruña y se mudó a unos pocos kilómetros, a Santiago, al Obradoiro. Desde la distancia cuenta cómo fue su salida, qué regusto le ha dejado su paso por el Básquet Coruña, cómo ve el día a día naranja y qué espera de su nueva aventura en Fontes do Sar

¿Muchas agujetas en las primeras semanas de pretemporada?

Los primeros días son un poco complicados y más después de ascender directo. Acabamos pronto y el verano ha sido largo, pero también se disfruta. Ya tenía ganas de empezar, la verdad.

¿Cómo lleva la adaptación?

Bien, todo el mundo me había hablado muy mal del clima de Santiago, que era siempre muy oscuro, pero llevo aquí ya unos días y aún no he visto la lluvia. Siempre soleado, así que de momento la adaptación muy bien.

Le ha pillado el gusto a Galicia...

La verdad es que sí. No teníamos ganas de irnos mucho más lejos.

Fue la primera salida este verano del Leyma. ¿Llegaron a negociar?

Sí, el club me propone una oferta de renovación y yo no estaba muy de acuerdo con ella y nada. Simplemente, no llegamos a un acuerdo y ya está, sería así. Ellos me la proponen temprano, yo la rechazo y salen otras cosas que, bajo mi punto de vista, quizás me interesaban más. Me vine para Santiago, por eso fue la primera (salida), no por nada.

¿Qué es lo que no le convenció: económico o de rol en el equipo?

Ellos me proponían la opción de dos años de contrato y el primero irme cedido y a mí eso no me cuadraba mucho, por eso decidí que la mejor opción era salir.

En unos días ya tenía equipo y era un recién descendido...

Sí, la verdad es que con el Obradoiro el trato fue rápido. Ellos se interesaron por mí y yo tenía buenas sensaciones tanto lo que es el Obra como el proyecto, el club, la manera que tienen de trabajar. Fue bastante fácil, (el acuerdo) la verdad.

No perdió la cabeza por estar atado a toda costa a la ACB...

La cesión yo creía que tampoco era muy favorable para mí. Es que volver un segundo año sin saber si vas a estar en la ACB, si vas a estar en el LEB...

¿Le dio pena marcharse? ¿Decir adiós a un proyecto que marcó a todos por cómo se gestó y por el desenlace del 10 de mayo?

Por supuesto, el Leyma Coruña para mí no sólo era un una cuestión baloncestística, también conocí ahí a mi pareja. He estado muy a gusto durante estos dos años. La afición, el club... Para el Básquet Coruña no tengo ni el más mínimo reproche. He estado mega a gusto, he sido muy feliz, así que por supuesto que lo echaré de menos.

No es solo subir, es ver crecer un proyecto casi en sus manos, ¿no?

Por supuesto. Yo he jugado algún miércoles de visitante en el Palacio de los Deportes y había muy poca gente y acabamos los últimos diez partidos en casa con el pabellón lleno; eso fue muy gratificante, muy bonito, la verdad.

En el Leyma las conquistas se sentían, en parte, como un regalo. ¿Ha notado ya que la exigencia en el Obradoiro será otra?

Por supuesto, obviamente aquí la gente tiene todo el mundo miramientos a tener que volver la ACB y es un proyecto para eso. El año pasado en el Leyma teníamos la ambición de querer estar en la ACB, pero la gente te paraba por la calle, cuando quedaban cinco jornadas, y te decía que pase lo que pase, que muchas gracias, muchas gracias por este año, gracias por la ilusión que estáis generando. Aquí (en Santiago) aún no lo sé, porque estoy empezando, pero yo creo que sí hay más visión para ascender.

El Leyma renovó a ocho jugadores y quiso que usted siguiese. Se nota que había confianza en el vestuario de la LEB Oro...

Yo creo que es un acierto. Son ocho renovaciones en un equipo que ha funcionado tan bien en LEB. Bajo mi punto de vista, mantener el bloque ya nos hizo empezar muy bien la temporada pasada. Es un acierto por parte de Epi, por parte de la directiva y por parte de todos.

¿Ha hablado ya con sus excompañeros? ¿Se está portando bien Epi en la pretemporada?

Por supuesto, sigo manteniendo muy buena relación con muchos de ellos. Con algunos estuve dos años, con otros uno, pero hemos vivido una experiencia muy bonita y que nos unirá para siempre.

El Leyma ya no ganará tantos partidos como hace un año. ¿Habrá que ejercitar la paciencia?

Es que la ACB son palabras mayores, pero yo creo que están formando un buen equipo. La gente, por supuesto, tiene que tener paciencia. No va a ser llegar y besar el santo, pero con el buen hacer de todos, como estos dos años atrás, más las nuevas incorporaciones, será un bonito año para ellos.

Cada año da más vértigo la LEB Oro. ¿Cómo la ve?

Ufff, es muy complicada. Tenemos el ejemplo de Estudiantes o de Burgos, que todos los años tienen súper equipos y siguen estando ahí. Estoy contento de que hayamos fichado jugadores que saben bastante lo que es esta competición y que no se vayan a llevar sorpresas en el tema de adaptación, en ir a un campo como Morón, que la gente no esté acostumbrada a jugar ahí. Son partidos complicados, es que este año la liga...

Quien la haya visto hace unos años y la vea ahora...

No se parece en nada a hace años. Ni en las cantidades que cobran los jugadores ni en las plantillas. Y no solo es Burgos y Estudiantes. Es el Betis, que parecía que no iba a salir y está haciendo otro equipazo, también Tizona. El año pasado fue un reto y este año creo que es un reto aún más grande, porque la liga está ahora mismo... El Fuenlabrada también es otro equipazo.

¿Le veremos por el Coliseum?

Claro. Por supuesto que me acercaré por ahí a disfrutar y ojalá que sea de una victoria.