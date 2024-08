El nuevo Leyma juega el martes su primer amistoso en Caminha

El primer ensayo del Leyma Básquet Coruña de ACB será hoy una realidad. El equipo de Diego Epifanio se medirá el martes a las 20.00 horas en la localidad portuguesa de Caminha al Oporto, uno de los grandes de Portugal. Será el primer duelo del nuevo proyecto aún con las piernas cargadas y con jugadores que no podrán estar en pista como Thompkins, Lima o Lundqvist, con los que se pretende tener precaución máxima tras los problemas físicos que han arrastrado en los últimos tiempos. La entrada será gratuita para este encuentro, no así para el de dentro de cuatro días en la localidad cántabra de Laredo ante el Bilbao Basket, primer contrincante de la máxima categoría para los naranjas en este verano que toca dar el salto. Para el resto del verano queda el partido de presentación que aún no tiene fecha definida por los problemas con la instalación de la pista del Coliseum, además de un triangular el 6 y 7 de septiembre y, a la semana siguiente, el trofeo Encestarías en Pontevedra.