80-73 | El Leyma cae ante el Oporto en el primer amistoso

6.700 socios e inicia el montaje de la pista

El Leyma hizo público que, tras acabar la fase de pre reserva, cuenta con 6.706 socios. Hoy habrá más a la venta ya sin limitaciones. Además, unos días después de que el Leyma mostrase su “preocupación” por no poder entrenarse en el Coliseum ya que la pista no estaba instalada, el Concello empezó con el montaje de un parqué que el club esperaba a mediados de agosto y que desde el Ayuntamiento les aseguran que estará listo el 9 de septiembre. Otro de los inconvenientes es que unas dependencias que iban a estar destinadas a un gimnasio no estarán disponibles. Buscan alternativas.